«Луи Ли Скотт (Анг)» – «Абубакар Юнусов (Фра)». 27.09.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Луи Ли Скотт (Анг) проведет 27 сентября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Абубакар Юнусов (Фра). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 00:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Луи Ли Скотт (Анг) обладает несколькими чемпионскими титулами и 27 сентября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Абубакар Юнусов (Фра), так что вряд ли в 00:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Луи Ли Скотт (Анг) — Абубакар Юнусов (Фра):

победа Луи Ли Скотт (Анг) – 0, ничья – 0, победа Абубакар Юнусов (Фра) – 0

Прогноз на матч Луи Ли Скотт (Анг) – Абубакар Юнусов (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 27 сентября :

Так как Луи Ли Скотт (Анг) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Абубакар Юнусов (Фра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Луи Ли Скотт (Анг) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Луи Ли Скотт (Анг) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Луи Ли Скотт (Анг) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Луи Ли Скотт (Анг) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Луи Ли Скотт (Анг) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Луи Ли Скотт (Анг) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Абубакар Юнусов (Фра) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Абубакар Юнусов (Фра) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Абубакар Юнусов (Фра) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Абубакар Юнусов (Фра) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Абубакар Юнусов (Фра) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Луи Ли Скотт (Анг) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Луи Ли Скотт (Анг) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Луи Ли Скотт (Анг) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Луи Ли Скотт (Анг) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Абубакар Юнусов (Фра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Абубакар Юнусов (Фра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Абубакар Юнусов (Фра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Абубакар Юнусов (Фра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Абубакар Юнусов (Фра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Луи Ли Скотт (Анг) – Абубакар Юнусов (Фра) 27.09.24

Появление на ринге таких бойцов, как Луи Ли Скотт (Анг) и Абубакар Юнусов (Фра) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Луи Ли Скотт (Анг) и Абубакар Юнусов (Фра). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Луи Ли Скотт (Анг) и Абубакар Юнусов (Фра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Луи Ли Скотт (Анг) и Абубакар Юнусов (Фра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Луи Ли Скотт (Анг) и Абубакар Юнусов (Фра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Луи Ли Скотт (Анг) и Абубакар Юнусов (Фра) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Спортивные прогнозисты считают, что Луи Ли Скотт (Анг) в данный момент сильнее, нежели Абубакар Юнусов (Фра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Луи Ли Скотт (Анг)

Луи Ли Скотт (Анг) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Луи Ли Скотт (Анг) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Луи Ли Скотт (Анг) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Луи Ли Скотт (Анг) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Луи Ли Скотт (Анг) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Абубакар Юнусов (Фра)

На данный момент Абубакар Юнусов (Фра) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Абубакар Юнусов (Фра) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Абубакар Юнусов (Фра) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Абубакар Юнусов (Фра) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Абубакар Юнусов (Фра) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Луи Ли Скотт (Анг) — Абубакар Юнусов (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 27 сентября

Никто не сомневается, что Луи Ли Скотт (Анг) намного сильнее, чем Абубакар Юнусов (Фра), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Так как Луи Ли Скотт (Анг) и Абубакар Юнусов (Фра) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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