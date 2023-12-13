Бритто/Сарайва Дос Сантос — Альварадо Берроспи/Фишбек. Прогноз, ставки на матч. ITF (01.10.24)

01 октября в 22:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бритто/Сарайва Дос Сантос , а противостоять в этом поединке будет Альварадо Берроспи/Фишбек.



Судья теннисного матча Бритто/Сарайва Дос Сантос — Альварадо Берроспи/Фишбек должен дать знак о старте игры в 22:35 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 01 октября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Бритто/Сарайва Дос Сантос и Альварадо Берроспи/Фишбек более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Бритто/Сарайва Дос Сантос имеет четыре победы, то Альварадо Берроспи/Фишбек может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бритто/Сарайва Дос Сантос — Альварадо Берроспи/Фишбек:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 01 октября встречаются Бритто/Сарайва Дос Сантос и Альварадо Берроспи/Фишбек. Начало поединка запланировано на 22:35 по МСК. Бритто/Сарайва Дос Сантос является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Бритто/Сарайва Дос Сантос

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Бритто/Сарайва Дос Сантос находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Бритто/Сарайва Дос Сантос является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Бритто/Сарайва Дос Сантос умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Бритто/Сарайва Дос Сантос обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Бритто/Сарайва Дос Сантос может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Альварадо Берроспи/Фишбек

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Альварадо Берроспи/Фишбек теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Альварадо Берроспи/Фишбек имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Альварадо Берроспи/Фишбек испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Альварадо Берроспи/Фишбек выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Альварадо Берроспи/Фишбек занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч Бритто/Сарайва Дос Сантос — Альварадо Берроспи/Фишбек

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Бритто/Сарайва Дос Сантос и Альварадо Берроспи/Фишбек уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Бритто/Сарайва Дос Сантос — Альварадо Берроспи/Фишбек (01 октября), ставки и коэффициенты

Бритто/Сарайва Дос Сантос

В этом сезоне Бритто/Сарайва Дос Сантос демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Бритто/Сарайва Дос Сантос уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Бритто/Сарайва Дос Сантос любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Бритто/Сарайва Дос Сантос часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Бритто/Сарайва Дос Сантос умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Альварадо Берроспи/Фишбек

Альварадо Берроспи/Фишбек лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Альварадо Берроспи/Фишбек играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Альварадо Берроспи/Фишбек начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Альварадо Берроспи/Фишбек выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Альварадо Берроспи/Фишбек сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Бритто/Сарайва Дос Сантос — Альварадо Берроспи/Фишбек Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Бритто/Сарайва Дос Сантос и Альварадо Берроспи/Фишбек. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Бритто/Сарайва Дос Сантос и Альварадо Берроспи/Фишбек встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Бритто/Сарайва Дос Сантос и Альварадо Берроспи/Фишбек довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Бритто/Сарайва Дос Сантос и Альварадо Берроспи/Фишбек подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Бритто/Сарайва Дос Сантос — Альварадо Берроспи/Фишбек: андердог способен удивить фаворита

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Бритто/Сарайва Дос Сантос и Альварадо Берроспи/Фишбек, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Бритто/Сарайва Дос Сантос и Альварадо Берроспи/Фишбек уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бритто/Сарайва Дос Сантос — Альварадо Берроспи/Фишбек. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Бритто/Сарайва Дос Сантос и Альварадо Берроспи/Фишбек.



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