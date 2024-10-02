Баррьентос/Мансури — Ингильдсен/Холмгрен. Прогноз, ставки на матч (02.10.24)

02.10.2024 в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Баррьентос/Мансури , а противостоять в этом поединке будет Ингильдсен/Холмгрен.



Баррьентос/Мансури считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Ингильдсен/Холмгрен 02.10.2024 будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 14:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



Баррьентос/Мансури — Ингильдсен/Холмгрен. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 02.10.2024 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Баррьентос/Мансури — Ингильдсен/Холмгрен вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Баррьентос/Мансури и Ингильдсен/Холмгрен не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 14:00 по МСК.

Баррьентос/Мансури

Пока Баррьентос/Мансури не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Баррьентос/Мансури находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Баррьентос/Мансури будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Баррьентос/Мансури довольно неплохо играет на данном покрытии.



Ингильдсен/Холмгрен

Во взрослом туре Ингильдсен/Холмгрен проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Ингильдсен/Холмгрен пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Ингильдсен/Холмгрен предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Ингильдсен/Холмгрен еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз на матч Баррьентос/Мансури — Ингильдсен/Холмгрен

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Баррьентос/Мансури — Ингильдсен/Холмгрен (02.10.2024), ставки и коэффициенты

Баррьентос/Мансури

На данном турнире Баррьентос/Мансури выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Баррьентос/Мансури выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Баррьентос/Мансури допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Баррьентос/Мансури особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Баррьентос/Мансури, это умение играть на травяных кортах.

Ингильдсен/Холмгрен

Ингильдсен/Холмгрен лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Ингильдсен/Холмгрен играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Ингильдсен/Холмгрен начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Ингильдсен/Холмгрен выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Ингильдсен/Холмгрен сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Баррьентос/Мансури — Ингильдсен/Холмгрен Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Баррьентос/Мансури и Ингильдсен/Холмгрен начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Баррьентос/Мансури и Ингильдсен/Холмгрен показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Баррьентос/Мансури и Ингильдсен/Холмгрен провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Баррьентос/Мансури и Ингильдсен/Холмгрен действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Баррьентос/Мансури — Ингильдсен/Холмгрен: будет сделан акцент на атакующий теннис

Баррьентос/Мансури и Ингильдсен/Холмгрен которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Баррьентос/Мансури имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ингильдсен/Холмгрен хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Баррьентос/Мансури. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ингильдсен/Холмгрен умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Баррьентос/Мансури довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ингильдсен/Холмгрен вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Баррьентос/Мансури.

СЕГОДНЯ МАТЧ Баррьентос/Мансури — Ингильдсен/Холмгрен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Баррьентос/Мансури и Ингильдсен/Холмгрен.



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