Есыпчук/Уайлдгрубер — Ван Де Пеер/Хагеман: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз и ставка на матч Есыпчук/Уайлдгрубер — Ван Де Пеер/Хагеман 04-го октября

04-го октября в 15:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Есыпчук/Уайлдгрубер , а противостоять в этом поединке будет Ван Де Пеер/Хагеман.



Судья теннисного матча Есыпчук/Уайлдгрубер — Ван Де Пеер/Хагеман должен дать знак о старте игры в 15:35 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 04-го октября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Есыпчук/Уайлдгрубер и Ван Де Пеер/Хагеман более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Есыпчук/Уайлдгрубер имеет четыре победы, то Ван Де Пеер/Хагеман может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Есыпчук/Уайлдгрубер — Ван Де Пеер/Хагеман:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 04-го октября откроет его противостояние Есыпчук/Уайлдгрубер — Ван Де Пеер/Хагеман. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 15:35 по МСК, то есть до начала игры. Есыпчук/Уайлдгрубер и Ван Де Пеер/Хагеман отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Ван Де Пеер/Хагеман может гордиться семью победами, а вот Есыпчук/Уайлдгрубер имеет только пять выигранных встреч.

Есыпчук/Уайлдгрубер

В этом сезоне Есыпчук/Уайлдгрубер показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Есыпчук/Уайлдгрубер сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Есыпчук/Уайлдгрубер еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Есыпчук/Уайлдгрубер обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Есыпчук/Уайлдгрубер играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Есыпчук/Уайлдгрубер любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Ван Де Пеер/Хагеман

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Ван Де Пеер/Хагеман теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Ван Де Пеер/Хагеман имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Ван Де Пеер/Хагеман испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Ван Де Пеер/Хагеман выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Ван Де Пеер/Хагеман занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч Есыпчук/Уайлдгрубер — Ван Де Пеер/Хагеман

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Есыпчук/Уайлдгрубер и Ван Де Пеер/Хагеман впервые будут встречаться между собой. Если Есыпчук/Уайлдгрубер уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Ван Де Пеер/Хагеман пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Есыпчук/Уайлдгрубер демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Есыпчук/Уайлдгрубер – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Есыпчук/Уайлдгрубер — Ван Де Пеер/Хагеман 04-го октября

Есыпчук/Уайлдгрубер

Есыпчук/Уайлдгрубер не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Есыпчук/Уайлдгрубер любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Есыпчук/Уайлдгрубер умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Есыпчук/Уайлдгрубер не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Есыпчук/Уайлдгрубер умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Ван Де Пеер/Хагеман

Несмотря на свой молодой возраст, Ван Де Пеер/Хагеман демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Ван Де Пеер/Хагеман уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Ван Де Пеер/Хагеман станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Ван Де Пеер/Хагеман, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Ван Де Пеер/Хагеман умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Ван Де Пеер/Хагеман имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Есыпчук/Уайлдгрубер — Ван Де Пеер/Хагеман Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Есыпчук/Уайлдгрубер и Ван Де Пеер/Хагеман. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Есыпчук/Уайлдгрубер — Ван Де Пеер/Хагеман: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Есыпчук/Уайлдгрубер имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Есыпчук/Уайлдгрубер и Ван Де Пеер/Хагеман отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Ван Де Пеер/Хагеман в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Есыпчук/Уайлдгрубер превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Ван Де Пеер/Хагеман сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Есыпчук/Уайлдгрубер гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Есыпчук/Уайлдгрубер — Ван Де Пеер/Хагеман. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Есыпчук/Уайлдгрубер и Ван Де Пеер/Хагеман, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-892810-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-sokol-gradec-kralove-zhen-dsk-brendis-zhen-04-10-24/