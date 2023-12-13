Гречкина/Леонард — Плаза Араужо/Юрна: соперники не будут долго запрягать

Гречкина/Леонард — Плаза Араужо/Юрна (08-го октября 2024 года), ставки и коэффициенты

08-го октября 2024 года в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Гречкина/Леонард , а противостоять в этом поединке будет Плаза Араужо/Юрна.



Судья теннисного матча Гречкина/Леонард — Плаза Араужо/Юрна должен дать знак о старте игры в 16:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 08-го октября 2024 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Гречкина/Леонард и Плаза Араужо/Юрна более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Гречкина/Леонард имеет четыре победы, то Плаза Араужо/Юрна может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гречкина/Леонард — Плаза Араужо/Юрна:

Гречкина/Леонард имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 08-го октября 2024 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Плаза Араужо/Юрна. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 16:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Гречкина/Леонард имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Гречкина/Леонард

Этот турнир Гречкина/Леонард проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Гречкина/Леонард может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Гречкина/Леонард однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Гречкина/Леонард имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Гречкина/Леонард левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Гречкина/Леонард хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Плаза Араужо/Юрна

Нынешняя форма, которую демонстрирует Плаза Араужо/Юрна еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Плаза Араужо/Юрна постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Плаза Араужо/Юрна пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Плаза Араужо/Юрна не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Плаза Араужо/Юрна не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Гречкина/Леонард — Плаза Араужо/Юрна. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Гречкина/Леонард и Плаза Араужо/Юрна впервые будут встречаться между собой. Если Гречкина/Леонард уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Плаза Араужо/Юрна пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Гречкина/Леонард демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Гречкина/Леонард – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Гречкина/Леонард — Плаза Араужо/Юрна (08-го октября 2024 года), ставки и коэффициенты

Гречкина/Леонард

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Гречкина/Леонард, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Гречкина/Леонард уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Гречкина/Леонард старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Гречкина/Леонард, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Гречкина/Леонард не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Гречкина/Леонард все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Гречкина/Леонард точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Плаза Араужо/Юрна

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Плаза Араужо/Юрна хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Плаза Араужо/Юрна никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Плаза Араужо/Юрна сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Плаза Араужо/Юрна всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Гречкина/Леонард — Плаза Араужо/Юрна Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Гречкина/Леонард и Плаза Араужо/Юрна аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Гречкина/Леонард и Плаза Араужо/Юрна обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Гречкина/Леонард и Плаза Араужо/Юрна постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Гречкина/Леонард — Плаза Араужо/Юрна: соперники не будут долго запрягать

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Гречкина/Леонард и Плаза Араужо/Юрна, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Гречкина/Леонард и Плаза Араужо/Юрна уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гречкина/Леонард — Плаза Араужо/Юрна. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Гречкина/Леонард и Плаза Араужо/Юрна сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Гречкина/Леонард, и Плаза Араужо/Юрна будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-895385-seggermantrak-kodatmartin-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chellendzher-08-10-24/