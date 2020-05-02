Дастин Браун — Йоханнес Хаертайс: андердог способен удивить фаворита

Прогноз и ставка на матч Дастин Браун — Йоханнес Хаертайс 03-го мая 2020 года

03-го мая 2020 года в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Point Exhibition Series, в котором на корт выйдут Дастин Браун , а противостоять в этом поединке будет Йоханнес Хаертайс.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Дастин Браун — Йоханнес Хаертайс можно будет вплоть до 10:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 03-го мая 2020 года. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Дастин Браун и Йоханнес Хаертайс еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Дастин Браун — Йоханнес Хаертайс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 03-го мая 2020 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Дастин Браун — Йоханнес Хаертайс вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Дастин Браун и Йоханнес Хаертайс не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 10:00 по МСК.

Дастин Браун

В этом сезоне Дастин Браун имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Дастин Браун может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Дастин Браун еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Йоханнес Хаертайс

На этом турнире Йоханнес Хаертайс играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Йоханнес Хаертайс все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Йоханнес Хаертайс не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Йоханнес Хаертайс уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Йоханнес Хаертайс на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Йоханнес Хаертайс пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Дастин Браун» — «Йоханнес Хаертайс»: прогноз автора

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Дастин Браун и Йоханнес Хаертайс. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Дастин Браун и Йоханнес Хаертайс должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз и ставка на матч Дастин Браун — Йоханнес Хаертайс 03-го мая 2020 года

Дастин Браун

Несмотря на внушительный возраст, Дастин Браун демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Дастин Браун гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Дастин Браун обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Дастин Браун снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Дастин Браун может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Йоханнес Хаертайс

На этом турнире Йоханнес Хаертайс играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Йоханнес Хаертайс какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Йоханнес Хаертайс уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Йоханнес Хаертайс много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Йоханнес Хаертайс сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Йоханнес Хаертайс не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Дастин Браун — Йоханнес Хаертайс Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Дастин Браун и Йоханнес Хаертайс начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Дастин Браун и Йоханнес Хаертайс показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Дастин Браун и Йоханнес Хаертайс провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Дастин Браун и Йоханнес Хаертайс действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Дастин Браун — Йоханнес Хаертайс: андердог способен удивить фаворита

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Дастин Браун и Йоханнес Хаертайс, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Дастин Браун сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Йоханнес Хаертайс имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Дастин Браун – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Дастин Браун и Йоханнес Хаертайс на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дастин Браун — Йоханнес Хаертайс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Дастин Браун и Йоханнес Хаертайс. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Дастин Браун и для Йоханнес Хаертайс, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-260469-prognozy-i-stavki-na-match-yan-choinski-yannik-ganfmann-03-05-20/