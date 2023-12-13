Максимилиан Нойкрист — Андреа Мотта. Прогноз, ставки на матч. ITF (10.10.24)

10 октября в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Максимилиан Нойкрист , а противостоять в этом поединке будет Андреа Мотта.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 10 октября, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Максимилиан Нойкрист — Андреа Мотта. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 10:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Максимилиан Нойкрист, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Максимилиан Нойкрист — Андреа Мотта:

До 10 октября осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Максимилиан Нойкрист — Андреа Мотта вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Максимилиан Нойкрист и Андреа Мотта не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 10:00 по МСК.

Максимилиан Нойкрист

В большинстве своих выигранных поединков Максимилиан Нойкрист берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Максимилиан Нойкрист с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Максимилиан Нойкрист сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Максимилиан Нойкрист также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Андреа Мотта

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Андреа Мотта на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Андреа Мотта демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Андреа Мотта имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Андреа Мотта намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Андреа Мотта не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Андреа Мотта будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Андреа Мотта и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Андреа Мотта умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Максимилиан Нойкрист» — «Андреа Мотта»: прогноз автора

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Максимилиан Нойкрист — Андреа Мотта. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (10.10.24)

Максимилиан Нойкрист

На данном турнире Максимилиан Нойкрист выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Максимилиан Нойкрист выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Максимилиан Нойкрист допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Максимилиан Нойкрист особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Максимилиан Нойкрист, это умение играть на травяных кортах.

Андреа Мотта

Андреа Мотта лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Андреа Мотта играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Андреа Мотта начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Андреа Мотта выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Андреа Мотта сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Максимилиан Нойкрист — Андреа Мотта Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Максимилиан Нойкрист и Андреа Мотта, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Максимилиан Нойкрист и Андреа Мотта играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Максимилиан Нойкрист, и Андреа Мотта неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Максимилиан Нойкрист — Андреа Мотта: снова ждем результативной игры

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Максимилиан Нойкрист и Андреа Мотта из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Андреа Мотта относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Андреа Мотта проводит второй или третий матч. А вот Максимилиан Нойкрист как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Максимилиан Нойкрист, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Максимилиан Нойкрист без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Максимилиан Нойкрист вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Максимилиан Нойкрист — Андреа Мотта. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Максимилиан Нойкрист и Андреа Мотта, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat1-896556-prognoz-na-match-darya-esypchuk-lilian-poling-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-10-10-24/