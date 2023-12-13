Бертя/Эбелинг Конинг — Горска/Подлинска. Прогноз, ставки на матч. ITF (10.10.24)

10-го октября в 14:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бертя/Эбелинг Конинг , а противостоять в этом поединке будет Горска/Подлинска.



В 14:05 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Бертя/Эбелинг Конинг и Горска/Подлинска. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 10-го октября, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



Бертя/Эбелинг Конинг — Горска/Подлинска. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Бертя/Эбелинг Конинг имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 10-го октября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Горска/Подлинска. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 14:05. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Бертя/Эбелинг Конинг имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Бертя/Эбелинг Конинг

На данный момент Бертя/Эбелинг Конинг является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Бертя/Эбелинг Конинг однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Бертя/Эбелинг Конинг демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Бертя/Эбелинг Конинг хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Бертя/Эбелинг Конинг часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Горска/Подлинска

Нынешняя форма, которую демонстрирует Горска/Подлинска еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Горска/Подлинска постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Горска/Подлинска пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Горска/Подлинска не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Горска/Подлинска не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

«Бертя/Эбелинг Конинг» — «Горска/Подлинска»: прогноз автора

Бертя/Эбелинг Конинг и Горска/Подлинска – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Бертя/Эбелинг Конинг — Горска/Подлинска. Прогноз, ставки на матч(10.10.24)

Бертя/Эбелинг Конинг

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Бертя/Эбелинг Конинг, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Бертя/Эбелинг Конинг уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Бертя/Эбелинг Конинг старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Бертя/Эбелинг Конинг, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Бертя/Эбелинг Конинг не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Бертя/Эбелинг Конинг все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Бертя/Эбелинг Конинг точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Горска/Подлинска

В этом сезоне Горска/Подлинска действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Горска/Подлинска обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Горска/Подлинска не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Горска/Подлинска не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Горска/Подлинска имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Бертя/Эбелинг Конинг — Горска/Подлинска Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Бертя/Эбелинг Конинг и Горска/Подлинска начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Бертя/Эбелинг Конинг и Горска/Подлинска показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Бертя/Эбелинг Конинг и Горска/Подлинска провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Бертя/Эбелинг Конинг и Горска/Подлинска действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Бертя/Эбелинг Конинг — Горска/Подлинска: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Бертя/Эбелинг Конинг имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Бертя/Эбелинг Конинг и Горска/Подлинска отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Горска/Подлинска в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Бертя/Эбелинг Конинг превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Горска/Подлинска сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Бертя/Эбелинг Конинг гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бертя/Эбелинг Конинг — Горска/Подлинска. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Бертя/Эбелинг Конинг и Горска/Подлинска. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Бертя/Эбелинг Конинг и для Горска/Подлинска, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-896570-prognozy-i-stavki-na-match-keytlin-kevedo-guyomar-maristani-suleta-de-reales-10-10-24/