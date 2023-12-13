Валарт/Муамба — Агилар/Булаи. Прогноз, ставки на матч. ITF (11.10.24)

11-го октября в 01:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Валарт/Муамба , а противостоять в этом поединке будет Агилар/Булаи.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 11-го октября, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Валарт/Муамба — Агилар/Булаи. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 01:05 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Валарт/Муамба, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Валарт/Муамба — Агилар/Булаи. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Валарт/Муамба — Агилар/Булаи запланирован организаторами турнира на 11-го октября, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 01:05 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Валарт/Муамба и Агилар/Булаи встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Валарт/Муамба имеет три победы при одном поражении.

Валарт/Муамба

В этом сезоне Валарт/Муамба имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Валарт/Муамба может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Валарт/Муамба еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Агилар/Булаи

На этом турнире Агилар/Булаи играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Агилар/Булаи все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Агилар/Булаи не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Агилар/Булаи уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Агилар/Булаи на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Агилар/Булаи пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

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Валарт/Муамба — Агилар/Булаи. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.10.24)

Валарт/Муамба

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Валарт/Муамба, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Валарт/Муамба уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Валарт/Муамба старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Валарт/Муамба, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Валарт/Муамба не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Валарт/Муамба все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Валарт/Муамба точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Агилар/Булаи

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Агилар/Булаи все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Агилар/Булаи сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Агилар/Булаи все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Агилар/Булаи предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Валарт/Муамба — Агилар/Булаи Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Валарт/Муамба и Агилар/Булаи, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Валарт/Муамба и Агилар/Булаи играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Валарт/Муамба, и Агилар/Булаи неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Валарт/Муамба — Агилар/Булаи: ставим на двойные ошибки

Валарт/Муамба и Агилар/Булаи которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Валарт/Муамба имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Агилар/Булаи хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Валарт/Муамба. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Агилар/Булаи умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Валарт/Муамба довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Агилар/Булаи вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Валарт/Муамба.

СЕГОДНЯ МАТЧ Валарт/Муамба — Агилар/Булаи. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Валарт/Муамба и Агилар/Булаи, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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