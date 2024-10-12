«Девон Моррис (США)» – «Эдриан Уэзерсби (США)». 12.10.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Девон Моррис (США) — Эдриан Уэзерсби (США) на 12 октября, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Девон Моррис (США) и Эдриан Уэзерсби (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 03:00.

До 12 октября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Девон Моррис (США) — Эдриан Уэзерсби (США). Это будет продолжаться вплоть до 03:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Девон Моррис (США) — Эдриан Уэзерсби (США):

победа Девон Моррис (США) – 0, ничья – 0, победа Эдриан Уэзерсби (США) – 0

Прогноз на матч Девон Моррис (США) – Эдриан Уэзерсби (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 12 октября :

Так как Девон Моррис (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Эдриан Уэзерсби (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Девон Моррис (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Девон Моррис (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Девон Моррис (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Девон Моррис (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Девон Моррис (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Девон Моррис (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Девон Моррис (США) может и не устоять на ногах.

Эдриан Уэзерсби (США) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Эдриан Уэзерсби (США) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Эдриан Уэзерсби (США) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Эдриан Уэзерсби (США) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Эдриан Уэзерсби (США) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Девон Моррис (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Девон Моррис (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Девон Моррис (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Девон Моррис (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Эдриан Уэзерсби (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Эдриан Уэзерсби (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Эдриан Уэзерсби (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Эдриан Уэзерсби (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Эдриан Уэзерсби (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Девон Моррис (США) – Эдриан Уэзерсби (США) 12.10.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Девон Моррис (США) и Эдриан Уэзерсби (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Девон Моррис (США) и Эдриан Уэзерсби (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Девон Моррис (США) и Эдриан Уэзерсби (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Девон Моррис (США) и Эдриан Уэзерсби (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Девон Моррис (США) — Эдриан Уэзерсби (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Эдриан Уэзерсби (США) выиграет нокаутом.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Девон Моррис (США) — Эдриан Уэзерсби (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Эдриан Уэзерсби (США).

Девон Моррис (США)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Девон Моррис (США) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Девон Моррис (США) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Девон Моррис (США) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Девон Моррис (США) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Эдриан Уэзерсби (США)

В данный момент Эдриан Уэзерсби (США) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Эдриан Уэзерсби (США) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Эдриан Уэзерсби (США) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Эдриан Уэзерсби (США) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Девон Моррис (США) — Эдриан Уэзерсби (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 12 октября

В настоящее время Девон Моррис (США) и Эдриан Уэзерсби (США) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Девон Моррис (США) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Девон Моррис (США) сейчас находится на пике формы, так что Эдриан Уэзерсби (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Девон Моррис (США).

http://rockaluga.ru/cat3-1004013-prognoz-noy-shoter-pol-barbe-gazo-10-go-oktyabrya-stavki-i-koefficienty/

http://evolvegame.ru/cat0-896955-miluoki-baks-los-andzheles-leykerz-prognoz-professionala-na-basketbol-11-10-24/