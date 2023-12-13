«Сивенати Нонтшинга (ЮАР)» – «Масамичи Ябуки (Япо)». 12.10.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 12.10.2024 должен состояться бой Сивенати Нонтшинга (ЮАР) — Масамичи Ябуки (Япо), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 13:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Сивенати Нонтшинга (ЮАР) и Масамичи Ябуки (Япо) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 12.10.2024 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Сивенати Нонтшинга (ЮАР) — Масамичи Ябуки (Япо). Это будет продолжаться вплоть до 13:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сивенати Нонтшинга (ЮАР) — Масамичи Ябуки (Япо):

победа Сивенати Нонтшинга (ЮАР) – 1.31, ничья – 17, победа Масамичи Ябуки (Япо) – 3.655

Прогноз на матч Сивенати Нонтшинга (ЮАР) – Масамичи Ябуки (Япо) Бои, титульный бой, 12.10.2024 :

Ставки по коэффициенту 1.31 окажутся выигрышными, если Сивенати Нонтшинга (ЮАР) станет победителем боя. Если выиграет Масамичи Ябуки (Япо), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 3.655.

История личных встреч

Сивенати Нонтшинга (ЮАР) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Сивенати Нонтшинга (ЮАР) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Сивенати Нонтшинга (ЮАР) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Сивенати Нонтшинга (ЮАР) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Сивенати Нонтшинга (ЮАР) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Сивенати Нонтшинга (ЮАР) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Сивенати Нонтшинга (ЮАР) может и не устоять на ногах.

Масамичи Ябуки (Япо) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Масамичи Ябуки (Япо) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Масамичи Ябуки (Япо), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Масамичи Ябуки (Япо) должен быть в хорошей физической форме. Масамичи Ябуки (Япо) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Сивенати Нонтшинга (ЮАР) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Сивенати Нонтшинга (ЮАР) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Сивенати Нонтшинга (ЮАР) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Сивенати Нонтшинга (ЮАР) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Масамичи Ябуки (Япо) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Масамичи Ябуки (Япо) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Масамичи Ябуки (Япо) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Масамичи Ябуки (Япо) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Сивенати Нонтшинга (ЮАР) – Масамичи Ябуки (Япо) 12.10.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Сивенати Нонтшинга (ЮАР) и Масамичи Ябуки (Япо), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Сивенати Нонтшинга (ЮАР) и Масамичи Ябуки (Япо) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Сивенати Нонтшинга (ЮАР) и Масамичи Ябуки (Япо) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Сивенати Нонтшинга (ЮАР) и Масамичи Ябуки (Япо) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Сивенати Нонтшинга (ЮАР) и Масамичи Ябуки (Япо), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Сивенати Нонтшинга (ЮАР) выиграет с помощью нокаута.

На чемпионский бой Сивенати Нонтшинга (ЮАР) — Масамичи Ябуки (Япо) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Масамичи Ябуки (Япо), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Сивенати Нонтшинга (ЮАР)

На самом деле Сивенати Нонтшинга (ЮАР) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Сивенати Нонтшинга (ЮАР) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Сивенати Нонтшинга (ЮАР) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Сивенати Нонтшинга (ЮАР) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Сивенати Нонтшинга (ЮАР) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Масамичи Ябуки (Япо)

В данный момент Масамичи Ябуки (Япо) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Масамичи Ябуки (Япо) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Масамичи Ябуки (Япо) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Масамичи Ябуки (Япо) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Сивенати Нонтшинга (ЮАР) — Масамичи Ябуки (Япо). Прогноз и ставки на матч. Бои 12.10.2024

Спортивные эксперты считают, что Сивенати Нонтшинга (ЮАР) сейчас намного сильнее, чем Масамичи Ябуки (Япо), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Сивенати Нонтшинга (ЮАР) — Масамичи Ябуки (Япо) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Сивенати Нонтшинга (ЮАР) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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