Уолкер/Хонер — Аюкава/Хуанг. Прогноз, ставки на матч(12.10.24)

Прогноз и ставка на матч Уолкер/Хонер — Аюкава/Хуанг 12-го октября

12-го октября в 05:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Уолкер/Хонер , а противостоять в этом поединке будет Аюкава/Хуанг.



Так как Уолкер/Хонер в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Аюкава/Хуанг, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 12-го октября. Но, доказать обратное Уолкер/Хонер все же сможет в 05:35 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Уолкер/Хонер — Аюкава/Хуанг. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 12-го октября откроет его противостояние Уолкер/Хонер — Аюкава/Хуанг. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 05:35 по МСК, то есть до начала игры. Уолкер/Хонер и Аюкава/Хуанг отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Аюкава/Хуанг может гордиться семью победами, а вот Уолкер/Хонер имеет только пять выигранных встреч.

Уолкер/Хонер

На данный момент Уолкер/Хонер является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Уолкер/Хонер однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Уолкер/Хонер демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Уолкер/Хонер хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Уолкер/Хонер часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Аюкава/Хуанг

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Аюкава/Хуанг теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Аюкава/Хуанг имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Аюкава/Хуанг испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Аюкава/Хуанг выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Аюкава/Хуанг занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Уолкер/Хонер» — «Аюкава/Хуанг»: прогноз автора

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Уолкер/Хонер — Аюкава/Хуанг. Прогноз, ставки на матч(12.10.24)

Уолкер/Хонер

На этом турнире именно Уолкер/Хонер может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Уолкер/Хонер отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Уолкер/Хонер еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Уолкер/Хонер не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Аюкава/Хуанг

Этот сезон Аюкава/Хуанг проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Аюкава/Хуанг снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Аюкава/Хуанг слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Аюкава/Хуанг допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Уолкер/Хонер — Аюкава/Хуанг Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Уолкер/Хонер и Аюкава/Хуанг аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Уолкер/Хонер и Аюкава/Хуанг обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Уолкер/Хонер и Аюкава/Хуанг постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Уолкер/Хонер — Аюкава/Хуанг: будет сделан акцент на атакующий теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Уолкер/Хонер и Аюкава/Хуанг, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Уолкер/Хонер и Аюкава/Хуанг уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Уолкер/Хонер — Аюкава/Хуанг. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Уолкер/Хонер и Аюкава/Хуанг. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Уолкер/Хонер и для Аюкава/Хуанг, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-897513-segodnya-match-skfu-stavropolchanka-zhen-spartak-sankt-peterburg-zhen-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-11-10-2/