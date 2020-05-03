Раду Албот (SRL) — Бенуа Пэр (SRL): андердог способен удивить фаворита

Прогноз и ставка на матч Раду Албот (SRL) — Бенуа Пэр (SRL) 04 мая

04 мая в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Испания, в котором на корт выйдут Раду Албот (SRL) , а противостоять в этом поединке будет Бенуа Пэр (SRL).



Теннисное противостояние Раду Албот (SRL) — Бенуа Пэр (SRL) пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 04 мая. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 19:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Раду Албот (SRL) является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Раду Албот (SRL) — Бенуа Пэр (SRL). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Раду Албот (SRL) — Бенуа Пэр (SRL) запланирован организаторами турнира на 04 мая, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 19:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Раду Албот (SRL) и Бенуа Пэр (SRL) встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Раду Албот (SRL) имеет три победы при одном поражении.

Раду Албот (SRL)

Болельщики ожидали, что на этом турнире Раду Албот (SRL) продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Раду Албот (SRL) в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Раду Албот (SRL) сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Раду Албот (SRL) немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Бенуа Пэр (SRL)

На этом турнире Бенуа Пэр (SRL) играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Бенуа Пэр (SRL) все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Бенуа Пэр (SRL) не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Бенуа Пэр (SRL) уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Бенуа Пэр (SRL) на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Бенуа Пэр (SRL) пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Раду Албот (SRL) — Бенуа Пэр (SRL). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Раду Албот (SRL) и Бенуа Пэр (SRL) уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Раду Албот (SRL) — Бенуа Пэр (SRL) (04 мая), ставки и коэффициенты

Раду Албот (SRL)

На данном турнире Раду Албот (SRL) выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Раду Албот (SRL) выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Раду Албот (SRL) допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Раду Албот (SRL) особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Раду Албот (SRL), это умение играть на травяных кортах.

Бенуа Пэр (SRL)

Этот сезон Бенуа Пэр (SRL) проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Бенуа Пэр (SRL) снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Бенуа Пэр (SRL) слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Бенуа Пэр (SRL) допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Раду Албот (SRL) — Бенуа Пэр (SRL) Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Раду Албот (SRL) и Бенуа Пэр (SRL), аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Раду Албот (SRL) и Бенуа Пэр (SRL) играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Раду Албот (SRL), и Бенуа Пэр (SRL) неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Раду Албот (SRL) — Бенуа Пэр (SRL): андердог способен удивить фаворита

Раду Албот (SRL) и Бенуа Пэр (SRL) которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Раду Албот (SRL) имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Бенуа Пэр (SRL) хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Раду Албот (SRL). Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Бенуа Пэр (SRL) умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Раду Албот (SRL) довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Бенуа Пэр (SRL) вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Раду Албот (SRL).

СЕГОДНЯ МАТЧ Раду Албот (SRL) — Бенуа Пэр (SRL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Раду Албот (SRL) и Бенуа Пэр (SRL). Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Раду Албот (SRL) и для Бенуа Пэр (SRL), так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-260591-prognoz-na-match-ssha-afrika125-niderlandy-arguable_awe-04-05-20/