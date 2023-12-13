Вавассори/Вавассори — Виргили/Орлов. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (15.10.24)

15-го октября в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Вавассори/Вавассори , а противостоять в этом поединке будет Виргили/Орлов.



Судья теннисного матча Вавассори/Вавассори — Виргили/Орлов должен дать знак о старте игры в 13:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 15-го октября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Вавассори/Вавассори и Виргили/Орлов более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Вавассори/Вавассори имеет четыре победы, то Виргили/Орлов может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вавассори/Вавассори — Виргили/Орлов:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 15-го октября откроет его противостояние Вавассори/Вавассори — Виргили/Орлов. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 13:00 по МСК, то есть до начала игры. Вавассори/Вавассори и Виргили/Орлов отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Виргили/Орлов может гордиться семью победами, а вот Вавассори/Вавассори имеет только пять выигранных встреч.

Вавассори/Вавассори

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Вавассори/Вавассори находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Вавассори/Вавассори является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Вавассори/Вавассори умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Вавассори/Вавассори обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Вавассори/Вавассори может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Виргили/Орлов

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Виргили/Орлов на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Виргили/Орлов демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Виргили/Орлов имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Виргили/Орлов намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Виргили/Орлов не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Виргили/Орлов будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Виргили/Орлов и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Виргили/Орлов умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Вавассори/Вавассори и Виргили/Орлов – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Прогноз и ставка на матч Вавассори/Вавассори — Виргили/Орлов 15-го октября

Вавассори/Вавассори

На данный момент Вавассори/Вавассори занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Вавассори/Вавассори снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Вавассори/Вавассори не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Вавассори/Вавассори не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Виргили/Орлов

На этом турнире Виргили/Орлов играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Виргили/Орлов какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Виргили/Орлов уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Виргили/Орлов много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Виргили/Орлов сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Виргили/Орлов не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Вавассори/Вавассори — Виргили/Орлов Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Вавассори/Вавассори и Виргили/Орлов, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Вавассори/Вавассори и Виргили/Орлов играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Вавассори/Вавассори, и Виргили/Орлов неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Вавассори/Вавассори — Виргили/Орлов: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Вавассори/Вавассори имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Вавассори/Вавассори и Виргили/Орлов отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Виргили/Орлов в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Вавассори/Вавассори превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Виргили/Орлов сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Вавассори/Вавассори гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вавассори/Вавассори — Виргили/Орлов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Вавассори/Вавассори и Виргили/Орлов букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Вавассори/Вавассори и Виргили/Орлов проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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