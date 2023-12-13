Сиклиста Хуниненсе — Расинг де Чивилкой. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.10.24)

Сиклиста Хуниненсе — Расинг де Чивилкой (16 октября), ставки и коэффициенты

16 октября в 03:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Сиклиста Хуниненсе примет соперника по национальному первенству Расинг де Чивилкой.



16 октября состоится баскетбольный матч Сиклиста Хуниненсе – Расинг де Чивилкой, трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 03:30. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Сиклиста Хуниненсе уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Сиклиста Хуниненсе — Расинг де Чивилкой. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Сиклиста Хуниненсе проводит на своей площадке, и 16 октября хозяевам предстоит матч против игроков клуба Расинг де Чивилкой. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 03:30 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Сиклиста Хуниненсе, а один раз сильнее были игроки БК Расинг де Чивилкой.

Сиклиста Хуниненсе

Сейчас баскетбольный клуб Сиклиста Хуниненсе снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Сиклиста Хуниненсе на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Сиклиста Хуниненсе проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Расинг де Чивилкой

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Расинг де Чивилкой на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Расинг де Чивилкой пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Расинг де Чивилкой и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Чемпионат Аргентины, Сиклиста Хуниненсе — Расинг де Чивилкой

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Сиклиста Хуниненсе — Расинг де Чивилкой, который организаторы собираются провести 16 октября. По московскому времени начало данной игры будет в 03:30. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Сиклиста Хуниненсе.



Сиклиста Хуниненсе — Расинг де Чивилкой. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.10.24)

Сиклиста Хуниненсе

В этом сезоне баскетбольный клуб Сиклиста Хуниненсе и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Сиклиста Хуниненсе играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Расинг де Чивилкой

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Расинг де Чивилкой становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Расинг де Чивилкой уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Расинг де Чивилкой сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Сиклиста Хуниненсе — Расинг де Чивилкой Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 16 октября, и в его рамках состоится поединок Сиклиста Хуниненсе — Расинг де Чивилкой. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 03:30 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Сиклиста Хуниненсе — Расинг де Чивилкой: хозяева должны брать три очка

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Сиклиста Хуниненсе провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Сиклиста Хуниненсе показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Сиклиста Хуниненсе и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Расинг де Чивилкой полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Расинг де Чивилкой может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Расинг де Чивилкой выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сиклиста Хуниненсе — Расинг де Чивилкой. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Сиклиста Хуниненсе является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Сиклиста Хуниненсе проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Сиклиста Хуниненсе нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб Расинг де Чивилкой находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Расинг де Чивилкой сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Расинг де Чивилкой действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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