ДЛСУ Грин Арчерс — УСТ Гроулин Тайгерс. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Филиппин (16.10.24)

16-го октября 2024 года в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Филиппин, в котором на своей площадке местный клуб ДЛСУ Грин Арчерс примет соперника по национальному первенству УСТ Гроулин Тайгерс.



В 13:00 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния ДЛСУ Грин Арчерс – УСТ Гроулин Тайгерс. Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ ДЛСУ Грин Арчерс — УСТ Гроулин Тайгерс:

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние ДЛСУ Грин Арчерс — УСТ Гроулин Тайгерс, запланированное на 16-го октября 2024 года. Поставить на матч можно будет до 13:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба УСТ Гроулин Тайгерс была еще пять лет назад.

ДЛСУ Грин Арчерс

На этот матч баскетболисты клуба ДЛСУ Грин Арчерс выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб ДЛСУ Грин Арчерс лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб ДЛСУ Грин Арчерс не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



УСТ Гроулин Тайгерс

Буквально с первых туров баскетбольный клуб УСТ Гроулин Тайгерс сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб УСТ Гроулин Тайгерс проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба УСТ Гроулин Тайгерс травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба ДЛСУ Грин Арчерс наконец-то возвращаются домой, а 16-го октября 2024 года им уже необходимо сыграть поединок против БК УСТ Гроулин Тайгерс. На площадке игроки обеих команд появятся в 13:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



ДЛСУ Грин Арчерс — УСТ Гроулин Тайгерс (16-го октября 2024 года), ставки и коэффициенты

ДЛСУ Грин Арчерс

Сейчас баскетбольный клуб ДЛСУ Грин Арчерс демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб ДЛСУ Грин Арчерс играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу ДЛСУ Грин Арчерс вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

УСТ Гроулин Тайгерс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб УСТ Гроулин Тайгерс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб УСТ Гроулин Тайгерс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф УСТ Гроулин Тайгерс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч ДЛСУ Грин Арчерс — УСТ Гроулин Тайгерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 16-го октября 2024 года, и в его рамках состоится поединок ДЛСУ Грин Арчерс — УСТ Гроулин Тайгерс. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 13:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

ДЛСУ Грин Арчерс — УСТ Гроулин Тайгерс: хозяева разберутся с новичком

Баскетбольный клуб ДЛСУ Грин Арчерс очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб ДЛСУ Грин Арчерс очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб УСТ Гроулин Тайгерс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб УСТ Гроулин Тайгерс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером УСТ Гроулин Тайгерс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб УСТ Гроулин Тайгерс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ ДЛСУ Грин Арчерс — УСТ Гроулин Тайгерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб ДЛСУ Грин Арчерс просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба ДЛСУ Грин Арчерс совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб ДЛСУ Грин Арчерс выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба УСТ Гроулин Тайгерс не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб УСТ Гроулин Тайгерс уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба УСТ Гроулин Тайгерс очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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