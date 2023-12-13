Компануччи/Сакелларидис — Мартин Тиффон/Ринкон. Прогноз, ставки на матч (17.10.24)

17.10.2024 в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Компануччи/Сакелларидис , а противостоять в этом поединке будет Мартин Тиффон/Ринкон.



Теннисное противостояние Компануччи/Сакелларидис — Мартин Тиффон/Ринкон пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 17.10.2024. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 14:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Компануччи/Сакелларидис является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Компануччи/Сакелларидис — Мартин Тиффон/Ринкон:

Компануччи/Сакелларидис имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 17.10.2024 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Мартин Тиффон/Ринкон. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 14:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Компануччи/Сакелларидис имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Компануччи/Сакелларидис

В этом сезоне Компануччи/Сакелларидис имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Компануччи/Сакелларидис может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Компануччи/Сакелларидис еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Мартин Тиффон/Ринкон

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Мартин Тиффон/Ринкон в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Мартин Тиффон/Ринкон уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Мартин Тиффон/Ринкон уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Мартин Тиффон/Ринкон обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч Компануччи/Сакелларидис — Мартин Тиффон/Ринкон

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Прогноз и ставка на матч Компануччи/Сакелларидис — Мартин Тиффон/Ринкон 17.10.2024

Компануччи/Сакелларидис

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Компануччи/Сакелларидис проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Компануччи/Сакелларидис в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Компануччи/Сакелларидис больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Компануччи/Сакелларидис уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Мартин Тиффон/Ринкон

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Мартин Тиффон/Ринкон хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Мартин Тиффон/Ринкон никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Мартин Тиффон/Ринкон сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Мартин Тиффон/Ринкон всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Компануччи/Сакелларидис — Мартин Тиффон/Ринкон Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Компануччи/Сакелларидис и Мартин Тиффон/Ринкон. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Компануччи/Сакелларидис и Мартин Тиффон/Ринкон встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Компануччи/Сакелларидис и Мартин Тиффон/Ринкон довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Компануччи/Сакелларидис и Мартин Тиффон/Ринкон подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Компануччи/Сакелларидис — Мартин Тиффон/Ринкон: погода помешает показать хороший теннис

Компануччи/Сакелларидис и Мартин Тиффон/Ринкон которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Компануччи/Сакелларидис имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Мартин Тиффон/Ринкон хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Компануччи/Сакелларидис. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Мартин Тиффон/Ринкон умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Компануччи/Сакелларидис довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Мартин Тиффон/Ринкон вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Компануччи/Сакелларидис.

СЕГОДНЯ МАТЧ Компануччи/Сакелларидис — Мартин Тиффон/Ринкон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Компануччи/Сакелларидис и Мартин Тиффон/Ринкон букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Компануччи/Сакелларидис и Мартин Тиффон/Ринкон проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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