Зорманн/Мелихени Родригес Альвес — Барриос-Вера/Менья. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (18.10.24)

18 октября в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Зорманн/Мелихени Родригес Альвес , а противостоять в этом поединке будет Барриос-Вера/Менья.



Зорманн/Мелихени Родригес Альвес считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Барриос-Вера/Менья 18 октября будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 02:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



Зорманн/Мелихени Родригес Альвес — Барриос-Вера/Менья. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 18 октября откроет его противостояние Зорманн/Мелихени Родригес Альвес — Барриос-Вера/Менья. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 02:00 по МСК, то есть до начала игры. Зорманн/Мелихени Родригес Альвес и Барриос-Вера/Менья отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Барриос-Вера/Менья может гордиться семью победами, а вот Зорманн/Мелихени Родригес Альвес имеет только пять выигранных встреч.

Зорманн/Мелихени Родригес Альвес

В большинстве своих выигранных поединков Зорманн/Мелихени Родригес Альвес берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Зорманн/Мелихени Родригес Альвес с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Зорманн/Мелихени Родригес Альвес сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Зорманн/Мелихени Родригес Альвес также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Барриос-Вера/Менья

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Барриос-Вера/Менья имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Барриос-Вера/Менья демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Барриос-Вера/Менья не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Барриос-Вера/Менья не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Челленджер, Зорманн/Мелихени Родригес Альвес — Барриос-Вера/Менья

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Зорманн/Мелихени Родригес Альвес и Барриос-Вера/Менья впервые будут встречаться между собой. Если Зорманн/Мелихени Родригес Альвес уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Барриос-Вера/Менья пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Зорманн/Мелихени Родригес Альвес демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Зорманн/Мелихени Родригес Альвес – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Зорманн/Мелихени Родригес Альвес — Барриос-Вера/Менья (18 октября), ставки и коэффициенты

Зорманн/Мелихени Родригес Альвес

Зорманн/Мелихени Родригес Альвес не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Зорманн/Мелихени Родригес Альвес любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Зорманн/Мелихени Родригес Альвес умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Зорманн/Мелихени Родригес Альвес не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Зорманн/Мелихени Родригес Альвес умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Барриос-Вера/Менья

В этом сезоне Барриос-Вера/Менья действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Барриос-Вера/Менья обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Барриос-Вера/Менья не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Барриос-Вера/Менья не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Барриос-Вера/Менья имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Зорманн/Мелихени Родригес Альвес — Барриос-Вера/Менья Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Зорманн/Мелихени Родригес Альвес и Барриос-Вера/Менья аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Зорманн/Мелихени Родригес Альвес и Барриос-Вера/Менья обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Зорманн/Мелихени Родригес Альвес и Барриос-Вера/Менья постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Зорманн/Мелихени Родригес Альвес — Барриос-Вера/Менья: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Зорманн/Мелихени Родригес Альвес имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Зорманн/Мелихени Родригес Альвес и Барриос-Вера/Менья отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Барриос-Вера/Менья в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Зорманн/Мелихени Родригес Альвес превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Барриос-Вера/Менья сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Зорманн/Мелихени Родригес Альвес гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Зорманн/Мелихени Родригес Альвес — Барриос-Вера/Менья. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Зорманн/Мелихени Родригес Альвес и Барриос-Вера/Менья букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Зорманн/Мелихени Родригес Альвес и Барриос-Вера/Менья проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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