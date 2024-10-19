«Деа Сельма (Исп)» – «Мариангела Вивас (Внс)». 19.10.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 19-го октября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Деа Сельма (Исп) — Мариангела Вивас (Внс). На ринге его участники появятся в 19:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Деа Сельма (Исп) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Деа Сельма (Исп) — Мариангела Вивас (Внс) пройдет 19-го октября, и можно не сомневаться, что в 19:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Деа Сельма (Исп) имеет две победы нокаутом, а Мариангела Вивас (Внс) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Деа Сельма (Исп) — Мариангела Вивас (Внс):

победа Деа Сельма (Исп) – 0, ничья – 0, победа Мариангела Вивас (Внс) – 0

Прогноз на матч Деа Сельма (Исп) – Мариангела Вивас (Внс) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 19-го октября :

Из-за того, что все ставят на то, что Деа Сельма (Исп) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Мариангела Вивас (Внс) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На данный момент Деа Сельма (Исп) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Деа Сельма (Исп) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Деа Сельма (Исп) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Деа Сельма (Исп) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Мариангела Вивас (Внс) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Мариангела Вивас (Внс) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Мариангела Вивас (Внс) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Мариангела Вивас (Внс) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Мариангела Вивас (Внс) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Деа Сельма (Исп) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Деа Сельма (Исп) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Деа Сельма (Исп) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Деа Сельма (Исп) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Деа Сельма (Исп) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Деа Сельма (Исп) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Мариангела Вивас (Внс) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Мариангела Вивас (Внс) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Мариангела Вивас (Внс) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Мариангела Вивас (Внс) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Мариангела Вивас (Внс), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Деа Сельма (Исп) – Мариангела Вивас (Внс) 19.10.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Деа Сельма (Исп) и Мариангела Вивас (Внс), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Деа Сельма (Исп) и Мариангела Вивас (Внс) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Деа Сельма (Исп) будет намного сильнее, чем Мариангела Вивас (Внс), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Деа Сельма (Исп) — Мариангела Вивас (Внс) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Мариангела Вивас (Внс).

Деа Сельма (Исп)

Несмотря на то, что Деа Сельма (Исп) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Деа Сельма (Исп) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Деа Сельма (Исп) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Деа Сельма (Исп) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Мариангела Вивас (Внс)

Никаких высот Мариангела Вивас (Внс) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Мариангела Вивас (Внс) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Мариангела Вивас (Внс) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Мариангела Вивас (Внс) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Деа Сельма (Исп) — Мариангела Вивас (Внс). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 19-го октября

Вряд ли Деа Сельма (Исп) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Мариангела Вивас (Внс), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Так как Деа Сельма (Исп) и Мариангела Вивас (Внс) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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