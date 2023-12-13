Ванг/Чжен — Кенин/Маттек-Сэндс. Прогноз, ставки на матч. WTA (21.10.24)

21-го октября 2024 года в 04:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Ванг/Чжен , а противостоять в этом поединке будет Кенин/Маттек-Сэндс.



Теннисное противостояние Ванг/Чжен — Кенин/Маттек-Сэндс пройдет 21-го октября 2024 года, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 04:30 по московскому времени. Хотя Ванг/Чжен и Кенин/Маттек-Сэндс уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Кенин/Маттек-Сэндс.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ванг/Чжен — Кенин/Маттек-Сэндс:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 21-го октября 2024 года откроет его противостояние Ванг/Чжен — Кенин/Маттек-Сэндс. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 04:30 по МСК, то есть до начала игры. Ванг/Чжен и Кенин/Маттек-Сэндс отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Кенин/Маттек-Сэндс может гордиться семью победами, а вот Ванг/Чжен имеет только пять выигранных встреч.

Ванг/Чжен

В этом сезоне Ванг/Чжен имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Ванг/Чжен может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Ванг/Чжен еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Кенин/Маттек-Сэндс

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Кенин/Маттек-Сэндс на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Кенин/Маттек-Сэндс демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Кенин/Маттек-Сэндс имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Кенин/Маттек-Сэндс намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Кенин/Маттек-Сэндс не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Кенин/Маттек-Сэндс будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Кенин/Маттек-Сэндс и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Кенин/Маттек-Сэндс умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Ванг/Чжен и Кенин/Маттек-Сэндс впервые будут встречаться между собой. Если Ванг/Чжен уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Кенин/Маттек-Сэндс пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Ванг/Чжен демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Ванг/Чжен – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Ванг/Чжен — Кенин/Маттек-Сэндс 21-го октября 2024 года

Ванг/Чжен

В этом сезоне Ванг/Чжен демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Ванг/Чжен уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Ванг/Чжен любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Ванг/Чжен часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Ванг/Чжен умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Кенин/Маттек-Сэндс

Выступать в зале Кенин/Маттек-Сэндс не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Кенин/Маттек-Сэндс старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Кенин/Маттек-Сэндс принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Кенин/Маттек-Сэндс демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Кенин/Маттек-Сэндс даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Кенин/Маттек-Сэндс хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Ванг/Чжен — Кенин/Маттек-Сэндс Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Ванг/Чжен и Кенин/Маттек-Сэндс аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Ванг/Чжен и Кенин/Маттек-Сэндс обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Ванг/Чжен и Кенин/Маттек-Сэндс постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Ванг/Чжен — Кенин/Маттек-Сэндс: соперники не будут долго запрягать

Ванг/Чжен и Кенин/Маттек-Сэндс которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ванг/Чжен имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Кенин/Маттек-Сэндс хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ванг/Чжен. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Кенин/Маттек-Сэндс умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ванг/Чжен довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Кенин/Маттек-Сэндс вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ванг/Чжен.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ванг/Чжен — Кенин/Маттек-Сэндс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Ванг/Чжен и Кенин/Маттек-Сэндс. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Ванг/Чжен и для Кенин/Маттек-Сэндс, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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