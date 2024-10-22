Стивенсон/Уиллис — Утияма/Учида. Прогноз, ставки на матч(22.10.24)

Стивенсон/Уиллис — Утияма/Учида (22.10.2024), ставки и коэффициенты

22.10.2024 в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Стивенсон/Уиллис , а противостоять в этом поединке будет Утияма/Учида.



Теннисное противостояние Стивенсон/Уиллис — Утияма/Учида пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 22.10.2024. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 06:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Стивенсон/Уиллис является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Стивенсон/Уиллис — Утияма/Учида:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 22.10.2024, так что в разделе тенниса можно найти поединок Стивенсон/Уиллис — Утияма/Учида. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 06:00 по Москве, пока не начался поединок. Стивенсон/Уиллис и Утияма/Учида еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Стивенсон/Уиллис

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Стивенсон/Уиллис находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Стивенсон/Уиллис является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Стивенсон/Уиллис умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Стивенсон/Уиллис обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Стивенсон/Уиллис может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Утияма/Учида

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Утияма/Учида на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Утияма/Учида демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Утияма/Учида имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Утияма/Учида намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Утияма/Учида не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Утияма/Учида будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Утияма/Учида и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Утияма/Учида умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Стивенсон/Уиллис — Утияма/Учида. Прогноз, ставки на матч(22.10.24)

Стивенсон/Уиллис

Стивенсон/Уиллис не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Стивенсон/Уиллис любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Стивенсон/Уиллис умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Стивенсон/Уиллис не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Стивенсон/Уиллис умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Утияма/Учида

На этом турнире Утияма/Учида играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Утияма/Учида надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Утияма/Учида находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Утияма/Учида считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Стивенсон/Уиллис — Утияма/Учида Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Стивенсон/Уиллис и Утияма/Учида. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Стивенсон/Уиллис — Утияма/Учида: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Стивенсон/Уиллис и Утияма/Учида, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Стивенсон/Уиллис сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Утияма/Учида имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Стивенсон/Уиллис – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Стивенсон/Уиллис и Утияма/Учида на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Стивенсон/Уиллис — Утияма/Учида. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Стивенсон/Уиллис и Утияма/Учида букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Стивенсон/Уиллис и Утияма/Учида проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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