Да Силва Фик/Пэрнеби — Сема/Хаяси. Прогноз, ставки на матч(22.10.24)

Да Силва Фик/Пэрнеби — Сема/Хаяси (22-го октября 2024 года), ставки и коэффициенты

22-го октября 2024 года в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Да Силва Фик/Пэрнеби , а противостоять в этом поединке будет Сема/Хаяси.



Теннисное противостояние Да Силва Фик/Пэрнеби — Сема/Хаяси пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 22-го октября 2024 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 07:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Да Силва Фик/Пэрнеби является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Да Силва Фик/Пэрнеби — Сема/Хаяси. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

22-го октября 2024 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Да Силва Фик/Пэрнеби — Сема/Хаяси. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 07:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Сема/Хаяси, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Сема/Хаяси выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Да Силва Фик/Пэрнеби

Пока Да Силва Фик/Пэрнеби не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Да Силва Фик/Пэрнеби находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Да Силва Фик/Пэрнеби будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Да Силва Фик/Пэрнеби довольно неплохо играет на данном покрытии.



Сема/Хаяси

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Сема/Хаяси теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Сема/Хаяси имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Сема/Хаяси испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Сема/Хаяси выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Сема/Хаяси занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Да Силва Фик/Пэрнеби — Сема/Хаяси

Длительное время Да Силва Фик/Пэрнеби и Сема/Хаяси не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Да Силва Фик/Пэрнеби и Сема/Хаяси. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Да Силва Фик/Пэрнеби — Сема/Хаяси. Прогноз, ставки на матч(22.10.24)

Да Силва Фик/Пэрнеби

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Да Силва Фик/Пэрнеби выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Да Силва Фик/Пэрнеби всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Да Силва Фик/Пэрнеби уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Да Силва Фик/Пэрнеби занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Да Силва Фик/Пэрнеби больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Да Силва Фик/Пэрнеби имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Сема/Хаяси

Этот сезон Сема/Хаяси проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Сема/Хаяси снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Сема/Хаяси слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Сема/Хаяси допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Да Силва Фик/Пэрнеби — Сема/Хаяси Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Да Силва Фик/Пэрнеби и Сема/Хаяси аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Да Силва Фик/Пэрнеби и Сема/Хаяси обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Да Силва Фик/Пэрнеби и Сема/Хаяси постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Да Силва Фик/Пэрнеби — Сема/Хаяси: порядок побьёт класс

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Да Силва Фик/Пэрнеби и Сема/Хаяси, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Да Силва Фик/Пэрнеби сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Сема/Хаяси имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Да Силва Фик/Пэрнеби – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Да Силва Фик/Пэрнеби и Сема/Хаяси на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Да Силва Фик/Пэрнеби — Сема/Хаяси. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Да Силва Фик/Пэрнеби и Сема/Хаяси сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Да Силва Фик/Пэрнеби, и Сема/Хаяси будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-904842-fsu-selfoss-folnir-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-kubok-islandii-21-10-24/