«Мануэль Флорес (США)» – «Виктор Эммануэль Оливо (Мек)». 25.10.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 25.10.2024 состоится интересный поединок Мануэль Флорес (США) — Виктор Эммануэль Оливо (Мек), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 06:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Мануэль Флорес (США) — Виктор Эммануэль Оливо (Мек) пройдет 25.10.2024, и можно не сомневаться, что в 06:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Мануэль Флорес (США) имеет две победы нокаутом, а Виктор Эммануэль Оливо (Мек) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мануэль Флорес (США) — Виктор Эммануэль Оливо (Мек):

победа Мануэль Флорес (США) – 0, ничья – 0, победа Виктор Эммануэль Оливо (Мек) – 0

Прогноз на матч Мануэль Флорес (США) – Виктор Эммануэль Оливо (Мек) Бои, титульный бой, 25.10.2024 :

Так как Мануэль Флорес (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Виктор Эммануэль Оливо (Мек) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Мануэль Флорес (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Мануэль Флорес (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Мануэль Флорес (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Мануэль Флорес (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Мануэль Флорес (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Виктор Эммануэль Оливо (Мек) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Виктор Эммануэль Оливо (Мек) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Виктор Эммануэль Оливо (Мек) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Виктор Эммануэль Оливо (Мек) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Виктор Эммануэль Оливо (Мек) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Мануэль Флорес (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Мануэль Флорес (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Мануэль Флорес (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Мануэль Флорес (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Мануэль Флорес (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Виктор Эммануэль Оливо (Мек) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Виктор Эммануэль Оливо (Мек) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Виктор Эммануэль Оливо (Мек) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Виктор Эммануэль Оливо (Мек) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Виктор Эммануэль Оливо (Мек), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Мануэль Флорес (США) – Виктор Эммануэль Оливо (Мек) 25.10.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Мануэль Флорес (США) и Виктор Эммануэль Оливо (Мек) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Мануэль Флорес (США) и Виктор Эммануэль Оливо (Мек). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Мануэль Флорес (США) и Виктор Эммануэль Оливо (Мек) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Мануэль Флорес (США) и Виктор Эммануэль Оливо (Мек) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Мануэль Флорес (США) будет намного сильнее, чем Виктор Эммануэль Оливо (Мек), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Титульный бой Мануэль Флорес (США) — Виктор Эммануэль Оливо (Мек) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Виктор Эммануэль Оливо (Мек) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Мануэль Флорес (США)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Мануэль Флорес (США) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Мануэль Флорес (США) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Мануэль Флорес (США) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Мануэль Флорес (США) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Виктор Эммануэль Оливо (Мек)

Виктор Эммануэль Оливо (Мек) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Виктор Эммануэль Оливо (Мек) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Виктор Эммануэль Оливо (Мек) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Виктор Эммануэль Оливо (Мек) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Виктор Эммануэль Оливо (Мек) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Мануэль Флорес (США) — Виктор Эммануэль Оливо (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 25.10.2024

Несмотря на то, что Мануэль Флорес (США) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Виктор Эммануэль Оливо (Мек) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Мануэль Флорес (США) и Виктор Эммануэль Оливо (Мек), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Мануэль Флорес (США) выиграет с помощью нокаута.

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