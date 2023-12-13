Феликс Оже-Альясим — Джованни Мпетчи Перрикард. Прогноз, ставки на матч. ATP (24.10.24)

24-го октября 2024 года в 20:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Феликс Оже-Альясим , а противостоять в этом поединке будет Джованни Мпетчи Перрикард.



Теннисное противостояние Феликс Оже-Альясим — Джованни Мпетчи Перрикард пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 24-го октября 2024 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 20:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Феликс Оже-Альясим является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Феликс Оже-Альясим — Джованни Мпетчи Перрикард. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 24-го октября 2024 года откроет его противостояние Феликс Оже-Альясим — Джованни Мпетчи Перрикард. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 20:30 по МСК, то есть до начала игры. Феликс Оже-Альясим и Джованни Мпетчи Перрикард отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Джованни Мпетчи Перрикард может гордиться семью победами, а вот Феликс Оже-Альясим имеет только пять выигранных встреч.

Феликс Оже-Альясим

В этом сезоне Феликс Оже-Альясим показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Феликс Оже-Альясим сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Феликс Оже-Альясим еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Феликс Оже-Альясим обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Феликс Оже-Альясим играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Феликс Оже-Альясим любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Джованни Мпетчи Перрикард

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Джованни Мпетчи Перрикард на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Джованни Мпетчи Перрикард демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Джованни Мпетчи Перрикард имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Джованни Мпетчи Перрикард намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Джованни Мпетчи Перрикард не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Джованни Мпетчи Перрикард будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Джованни Мпетчи Перрикард и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Джованни Мпетчи Перрикард умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Феликс Оже-Альясим» — «Джованни Мпетчи Перрикард»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Феликс Оже-Альясим и Джованни Мпетчи Перрикард впервые будут встречаться между собой. Если Феликс Оже-Альясим уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Джованни Мпетчи Перрикард пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Феликс Оже-Альясим демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Феликс Оже-Альясим – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Феликс Оже-Альясим — Джованни Мпетчи Перрикард. Прогноз, ставки на матч(24.10.24)

Феликс Оже-Альясим

На этом турнире именно Феликс Оже-Альясим может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Феликс Оже-Альясим отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Феликс Оже-Альясим еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Феликс Оже-Альясим не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Джованни Мпетчи Перрикард

Джованни Мпетчи Перрикард лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Джованни Мпетчи Перрикард играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Джованни Мпетчи Перрикард начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Джованни Мпетчи Перрикард выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Джованни Мпетчи Перрикард сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Феликс Оже-Альясим — Джованни Мпетчи Перрикард Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Феликс Оже-Альясим и Джованни Мпетчи Перрикард начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Феликс Оже-Альясим и Джованни Мпетчи Перрикард показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Феликс Оже-Альясим и Джованни Мпетчи Перрикард провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Феликс Оже-Альясим и Джованни Мпетчи Перрикард действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Феликс Оже-Альясим — Джованни Мпетчи Перрикард: андердог способен удивить фаворита

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Феликс Оже-Альясим и Джованни Мпетчи Перрикард из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Джованни Мпетчи Перрикард относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Джованни Мпетчи Перрикард проводит второй или третий матч. А вот Феликс Оже-Альясим как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Феликс Оже-Альясим, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Феликс Оже-Альясим без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Феликс Оже-Альясим вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Феликс Оже-Альясим — Джованни Мпетчи Перрикард. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Феликс Оже-Альясим и Джованни Мпетчи Перрикард сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Феликс Оже-Альясим, и Джованни Мпетчи Перрикард будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-907008-prognoz-na-match-daniel-verbik-altug-chelikbilek-24-10-24/