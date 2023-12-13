«Вугар Кьярамов (Азе)» – «Казумаса Маджима (Япо)». 17.11.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 17-го ноября должен состояться бой Вугар Кьярамов (Азе) — Казумаса Маджима (Япо), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 07:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Вугар Кьярамов (Азе) и Казумаса Маджима (Япо) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Вугар Кьярамов (Азе) — Казумаса Маджима (Япо) пройдет 17-го ноября, и можно не сомневаться, что в 07:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Вугар Кьярамов (Азе) имеет две победы нокаутом, а Казумаса Маджима (Япо) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вугар Кьярамов (Азе) — Казумаса Маджима (Япо):

победа Вугар Кьярамов (Азе) – 0, ничья – 0, победа Казумаса Маджима (Япо) – 0

Прогноз на матч Вугар Кьярамов (Азе) – Казумаса Маджима (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17-го ноября :

Из-за того, что все ставят на то, что Вугар Кьярамов (Азе) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Казумаса Маджима (Япо) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Вугар Кьярамов (Азе) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Вугар Кьярамов (Азе) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Вугар Кьярамов (Азе) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Вугар Кьярамов (Азе) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Вугар Кьярамов (Азе) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Вугар Кьярамов (Азе) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Вугар Кьярамов (Азе) может и не устоять на ногах.

Казумаса Маджима (Япо) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Казумаса Маджима (Япо) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Казумаса Маджима (Япо) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Казумаса Маджима (Япо) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Казумаса Маджима (Япо) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Вугар Кьярамов (Азе) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Вугар Кьярамов (Азе) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Вугар Кьярамов (Азе) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Вугар Кьярамов (Азе) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Вугар Кьярамов (Азе) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Вугар Кьярамов (Азе) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Казумаса Маджима (Япо) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Казумаса Маджима (Япо) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Казумаса Маджима (Япо) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Казумаса Маджима (Япо) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Казумаса Маджима (Япо) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Казумаса Маджима (Япо) должен задуматься о своей обороне.

Вугар Кьярамов (Азе) – Казумаса Маджима (Япо) 17.11.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Вугар Кьярамов (Азе) и Казумаса Маджима (Япо), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Вугар Кьярамов (Азе) и Казумаса Маджима (Япо). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Вугар Кьярамов (Азе) и Казумаса Маджима (Япо) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Вугар Кьярамов (Азе) и Казумаса Маджима (Япо) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Вугар Кьярамов (Азе) легко справится с таким соперником, как Казумаса Маджима (Япо). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Вугар Кьярамов (Азе) и Казумаса Маджима (Япо), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Казумаса Маджима (Япо) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Вугар Кьярамов (Азе)

Хотя Вугар Кьярамов (Азе) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Вугар Кьярамов (Азе) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Вугар Кьярамов (Азе) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Вугар Кьярамов (Азе) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Вугар Кьярамов (Азе) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Казумаса Маджима (Япо)

В своей карьере Казумаса Маджима (Япо) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Казумаса Маджима (Япо) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Казумаса Маджима (Япо) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Казумаса Маджима (Япо) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Вугар Кьярамов (Азе) — Казумаса Маджима (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17-го ноября

Никто не сомневается, что Вугар Кьярамов (Азе) намного сильнее, чем Казумаса Маджима (Япо), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Вугар Кьярамов (Азе) — Казумаса Маджима (Япо) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Казумаса Маджима (Япо) выиграет нокаутом.

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