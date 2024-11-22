«Павел Политыло (Пол)» – «Блавей Майдан (Пол)». 22.11.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 22 ноября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Павел Политыло (Пол) — Блавей Майдан (Пол). На ринге его участники появятся в 23:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Павел Политыло (Пол) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 23:00 по московскому времени Павел Политыло (Пол) и Блавей Майдан (Пол) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 22 ноября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Павел Политыло (Пол) и Блавей Майдан (Пол) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Павел Политыло (Пол).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Павел Политыло (Пол) — Блавей Майдан (Пол):

победа Павел Политыло (Пол) – 1.41, ничья – 65, победа Блавей Майдан (Пол) – 2.858

Прогноз на матч Павел Политыло (Пол) – Блавей Майдан (Пол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 22 ноября :

Так как Павел Политыло (Пол) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.41. В то же время Блавей Майдан (Пол) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 2.858.

История личных встреч

На профессиональном ринге Павел Политыло (Пол) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Павел Политыло (Пол) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Павел Политыло (Пол) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Павел Политыло (Пол) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Павел Политыло (Пол) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Блавей Майдан (Пол) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Блавей Майдан (Пол) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Блавей Майдан (Пол) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Блавей Майдан (Пол) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Блавей Майдан (Пол) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Павел Политыло (Пол) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Павел Политыло (Пол) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Павел Политыло (Пол) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Павел Политыло (Пол) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Павел Политыло (Пол) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Блавей Майдан (Пол) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Блавей Майдан (Пол) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Блавей Майдан (Пол) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Блавей Майдан (Пол) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Павел Политыло (Пол) – Блавей Майдан (Пол) 22.11.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Павел Политыло (Пол) и Блавей Майдан (Пол), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Павел Политыло (Пол) и Блавей Майдан (Пол). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Павел Политыло (Пол) и Блавей Майдан (Пол) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Павел Политыло (Пол) и Блавей Майдан (Пол) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Павел Политыло (Пол) и Блавей Майдан (Пол), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Павел Политыло (Пол) выиграет с помощью нокаута.

Спортивные прогнозисты считают, что Павел Политыло (Пол) в данный момент сильнее, нежели Блавей Майдан (Пол), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Павел Политыло (Пол)

Хотя Павел Политыло (Пол) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Павел Политыло (Пол) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Павел Политыло (Пол) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Павел Политыло (Пол) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Павел Политыло (Пол) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Блавей Майдан (Пол)

Блавей Майдан (Пол) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Блавей Майдан (Пол) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Блавей Майдан (Пол) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Блавей Майдан (Пол) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Блавей Майдан (Пол) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Павел Политыло (Пол) — Блавей Майдан (Пол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 22 ноября

Так как Павел Политыло (Пол) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Блавей Майдан (Пол).

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Павел Политыло (Пол) — Блавей Майдан (Пол) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Павел Политыло (Пол) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

http://evolvegame.ru/cat3-924573-stavki-na-match-podrezfontenel-vandevinkelyacenko-prognoz-na-tennis-ot-21-11-24/

http://rockaluga.ru/cat3-1020163-prognoz-valentin-bazel-ignasio-monson-21-go-noyabrya-stavki-i-koefficienty/