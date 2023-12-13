«Эдиван Сантос (Бра)» – «Хосе Аугусто Азеведо Баррос (Бра)». 23.11.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 23-го ноября 2024 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Эдиван Сантос (Бра) — Хосе Аугусто Азеведо Баррос (Бра). На ринге его участники появятся в 06:40 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Эдиван Сантос (Бра) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 06:40 по московскому времени Эдиван Сантос (Бра) и Хосе Аугусто Азеведо Баррос (Бра) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 23-го ноября 2024 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Эдиван Сантос (Бра) и Хосе Аугусто Азеведо Баррос (Бра) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Эдиван Сантос (Бра).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эдиван Сантос (Бра) — Хосе Аугусто Азеведо Баррос (Бра):

победа Эдиван Сантос (Бра) – 2.541, ничья – 55, победа Хосе Аугусто Азеведо Баррос (Бра) – 1.518

Прогноз на матч Эдиван Сантос (Бра) – Хосе Аугусто Азеведо Баррос (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 23-го ноября 2024 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Эдиван Сантос (Бра) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 2.541. А котировка на то, что Хосе Аугусто Азеведо Баррос (Бра) будет сильнее повысилась до 1.518.

История личных встреч

На профессиональном ринге Эдиван Сантос (Бра) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Эдиван Сантос (Бра) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Эдиван Сантос (Бра) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Эдиван Сантос (Бра) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Эдиван Сантос (Бра) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Хосе Аугусто Азеведо Баррос (Бра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Хосе Аугусто Азеведо Баррос (Бра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Хосе Аугусто Азеведо Баррос (Бра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Хосе Аугусто Азеведо Баррос (Бра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Хосе Аугусто Азеведо Баррос (Бра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Эдиван Сантос (Бра) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Эдиван Сантос (Бра) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Эдиван Сантос (Бра) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Эдиван Сантос (Бра) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Эдиван Сантос (Бра) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Хосе Аугусто Азеведо Баррос (Бра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Хосе Аугусто Азеведо Баррос (Бра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Хосе Аугусто Азеведо Баррос (Бра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Хосе Аугусто Азеведо Баррос (Бра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Хосе Аугусто Азеведо Баррос (Бра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Хосе Аугусто Азеведо Баррос (Бра) должен задуматься о своей обороне.

Эдиван Сантос (Бра) – Хосе Аугусто Азеведо Баррос (Бра) 23.11.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Эдиван Сантос (Бра) и Хосе Аугусто Азеведо Баррос (Бра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Эдиван Сантос (Бра) и Хосе Аугусто Азеведо Баррос (Бра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Эдиван Сантос (Бра) и Хосе Аугусто Азеведо Баррос (Бра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Эдиван Сантос (Бра) и Хосе Аугусто Азеведо Баррос (Бра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Эдиван Сантос (Бра) и Хосе Аугусто Азеведо Баррос (Бра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Эдиван Сантос (Бра) и Хосе Аугусто Азеведо Баррос (Бра), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Эдиван Сантос (Бра) выиграет с помощью нокаута.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Эдиван Сантос (Бра) — Хосе Аугусто Азеведо Баррос (Бра) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Хосе Аугусто Азеведо Баррос (Бра).

Эдиван Сантос (Бра)

На самом деле Эдиван Сантос (Бра) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Эдиван Сантос (Бра) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Эдиван Сантос (Бра) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Эдиван Сантос (Бра) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Эдиван Сантос (Бра) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Хосе Аугусто Азеведо Баррос (Бра)

На данный момент Хосе Аугусто Азеведо Баррос (Бра) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Хосе Аугусто Азеведо Баррос (Бра) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Хосе Аугусто Азеведо Баррос (Бра) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Хосе Аугусто Азеведо Баррос (Бра) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Хосе Аугусто Азеведо Баррос (Бра) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Эдиван Сантос (Бра) — Хосе Аугусто Азеведо Баррос (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 23-го ноября 2024 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Эдиван Сантос (Бра) — Хосе Аугусто Азеведо Баррос (Бра) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Эдиван Сантос (Бра) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Так как Эдиван Сантос (Бра) и Хосе Аугусто Азеведо Баррос (Бра) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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