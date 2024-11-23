«Хуан Пабло Виера (Бра)» – «Майкон Кевин (Бра)». 23.11.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 23 ноября состоится интересный поединок Хуан Пабло Виера (Бра) — Майкон Кевин (Бра), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 03:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Хуан Пабло Виера (Бра) — Майкон Кевин (Бра) пройдет 23 ноября, и можно не сомневаться, что в 03:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Хуан Пабло Виера (Бра) имеет две победы нокаутом, а Майкон Кевин (Бра) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хуан Пабло Виера (Бра) — Майкон Кевин (Бра):

победа Хуан Пабло Виера (Бра) – 0, ничья – 0, победа Майкон Кевин (Бра) – 0

Прогноз на матч Хуан Пабло Виера (Бра) – Майкон Кевин (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 23 ноября :

Букмекерские конторы на бой Хуан Пабло Виера (Бра) — Майкон Кевин (Бра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На данный момент Хуан Пабло Виера (Бра) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Хуан Пабло Виера (Бра) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Хуан Пабло Виера (Бра) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Хуан Пабло Виера (Бра) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Майкон Кевин (Бра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Майкон Кевин (Бра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Майкон Кевин (Бра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Майкон Кевин (Бра) должен быть в хорошей физической форме. Майкон Кевин (Бра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Хуан Пабло Виера (Бра) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Хуан Пабло Виера (Бра) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Хуан Пабло Виера (Бра) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Хуан Пабло Виера (Бра) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Майкон Кевин (Бра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Майкон Кевин (Бра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Майкон Кевин (Бра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Майкон Кевин (Бра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Майкон Кевин (Бра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Майкон Кевин (Бра) должен задуматься о своей обороне.

Хуан Пабло Виера (Бра) – Майкон Кевин (Бра) 23.11.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Хуан Пабло Виера (Бра) и Майкон Кевин (Бра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Хуан Пабло Виера (Бра) и Майкон Кевин (Бра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Хуан Пабло Виера (Бра) и Майкон Кевин (Бра) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Хуан Пабло Виера (Бра) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Майкон Кевин (Бра) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Хуан Пабло Виера (Бра) легко справится с таким соперником, как Майкон Кевин (Бра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

На чемпионский бой Хуан Пабло Виера (Бра) — Майкон Кевин (Бра) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Майкон Кевин (Бра), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Хуан Пабло Виера (Бра)

Так как Хуан Пабло Виера (Бра) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Хуан Пабло Виера (Бра) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Хуан Пабло Виера (Бра) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Хуан Пабло Виера (Бра) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Майкон Кевин (Бра)

Последний раз Майкон Кевин (Бра) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Майкон Кевин (Бра) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Майкон Кевин (Бра) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Майкон Кевин (Бра) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Майкон Кевин (Бра)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Майкон Кевин (Бра) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Хуан Пабло Виера (Бра) — Майкон Кевин (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 23 ноября

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Хуан Пабло Виера (Бра) — Майкон Кевин (Бра) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Хуан Пабло Виера (Бра) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Хуан Пабло Виера (Бра) — Майкон Кевин (Бра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Хуан Пабло Виера (Бра) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

http://rockaluga.ru/cat3-1020298-atletiko-paranaense-20-marsilio-dias-20-prognoz-professionala-22-11-24/

http://evolvegame.ru/cat1-924901-prognoz-na-match-lokoliveyra-korvinoberleitner-ot-eksperta-22-11-24/