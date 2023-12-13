ЛМ Монсеньор Ромеро (21) — Санта-Текла Элит (21). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.11.24)

Прогноз и ставка на матч ЛМ Монсеньор Ромеро (21) — Санта-Текла Элит (21) 25.11.2024

25.11.2024 в 00:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Сальвадора до 21 года, в котором на своей площадке местный клуб ЛМ Монсеньор Ромеро (21) примет соперника по национальному первенству Санта-Текла Элит (21).



В 00:00 по Москве болельщики баскетбольных клубов ЛМ Монсеньор Ромеро (21) и Санта-Текла Элит (21) займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 25.11.2024, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Санта-Текла Элит (21) в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ ЛМ Монсеньор Ромеро (21) — Санта-Текла Элит (21):

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб ЛМ Монсеньор Ромеро (21) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Санта-Текла Элит (21). Данный поединок будет сыгран 25.11.2024, а по московскому времени его начало состоится в 00:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Санта-Текла Элит (21) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

ЛМ Монсеньор Ромеро (21)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб ЛМ Монсеньор Ромеро (21) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба ЛМ Монсеньор Ромеро (21) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах ЛМ Монсеньор Ромеро (21) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Санта-Текла Элит (21)

Президент баскетбольного клуба Санта-Текла Элит (21) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Санта-Текла Элит (21) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Санта-Текла Элит (21) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз на матч ЛМ Монсеньор Ромеро (21) — Санта-Текла Элит (21)

На 25.11.2024 организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч ЛМ Монсеньор Ромеро (21) — Санта-Текла Элит (21), так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 00:00 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



ЛМ Монсеньор Ромеро (21) — Санта-Текла Элит (21). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.11.24)

ЛМ Монсеньор Ромеро (21)

Сейчас баскетбольный клуб ЛМ Монсеньор Ромеро (21) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб ЛМ Монсеньор Ромеро (21) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу ЛМ Монсеньор Ромеро (21) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Санта-Текла Элит (21)

Два года назад баскетбольный клуб Санта-Текла Элит (21) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Санта-Текла Элит (21) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч ЛМ Монсеньор Ромеро (21) — Санта-Текла Элит (21) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 25.11.2024, и в его рамках состоится поединок ЛМ Монсеньор Ромеро (21) — Санта-Текла Элит (21). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 00:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

ЛМ Монсеньор Ромеро (21) — Санта-Текла Элит (21): хозяева разберутся с новичком

Прошлый матч баскетбольный клуб ЛМ Монсеньор Ромеро (21) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб ЛМ Монсеньор Ромеро (21) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях ЛМ Монсеньор Ромеро (21) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба ЛМ Монсеньор Ромеро (21) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Санта-Текла Элит (21) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Санта-Текла Элит (21) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Санта-Текла Элит (21) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ ЛМ Монсеньор Ромеро (21) — Санта-Текла Элит (21). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб ЛМ Монсеньор Ромеро (21) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб ЛМ Монсеньор Ромеро (21) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба ЛМ Монсеньор Ромеро (21) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб Санта-Текла Элит (21) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Санта-Текла Элит (21) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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