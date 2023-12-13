Фордхэм Рэмз — Пенн Стейт Ниттейни Лайонз. Прогноз, ставки на матч (26.11.24)

26-го ноября в 00:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Фордхэм Рэмз примет соперника по национальному первенству Пенн Стейт Ниттейни Лайонз.



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Фордхэм Рэмз наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 26-го ноября предстоит поединок против БК Пенн Стейт Ниттейни Лайонз. По московскому времени начало игры будет в 00:00. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



Фордхэм Рэмз — Пенн Стейт Ниттейни Лайонз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Фордхэм Рэмз проводит на своей площадке, и 26-го ноября хозяевам предстоит матч против игроков клуба Пенн Стейт Ниттейни Лайонз. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 00:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Фордхэм Рэмз, а один раз сильнее были игроки БК Пенн Стейт Ниттейни Лайонз.

Фордхэм Рэмз

В этом сезоне баскетбольный клуб Фордхэм Рэмз стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Фордхэм Рэмз выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Фордхэм Рэмз идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Фордхэм Рэмз вообще лидирует в чемпионате.



Пенн Стейт Ниттейни Лайонз

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Пенн Стейт Ниттейни Лайонз потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Пенн Стейт Ниттейни Лайонз сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Пенн Стейт Ниттейни Лайонз не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч Фордхэм Рэмз — Пенн Стейт Ниттейни Лайонз

На 26-го ноября в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Фордхэм Рэмз — Пенн Стейт Ниттейни Лайонз. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 00:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Фордхэм Рэмз дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Пенн Стейт Ниттейни Лайонз удалось одержать победу у себя дома.



Фордхэм Рэмз — Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (26-го ноября), ставки и коэффициенты

Фордхэм Рэмз

В этом сезоне баскетбольный клуб Фордхэм Рэмз и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Фордхэм Рэмз играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Пенн Стейт Ниттейни Лайонз

В прошлом матче баскетбольный клуб Пенн Стейт Ниттейни Лайонз потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Пенн Стейт Ниттейни Лайонз и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Пенн Стейт Ниттейни Лайонз находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Фордхэм Рэмз — Пенн Стейт Ниттейни Лайонз Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Фордхэм Рэмз после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 26-го ноября сыграет матч против БК Пенн Стейт Ниттейни Лайонз. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 00:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Фордхэм Рэмз также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Фордхэм Рэмз — Пенн Стейт Ниттейни Лайонз: команды сделают акцент на атаку

Прошлый матч баскетбольный клуб Фордхэм Рэмз проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Фордхэм Рэмз позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Фордхэм Рэмз играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Фордхэм Рэмз сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Пенн Стейт Ниттейни Лайонз входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Пенн Стейт Ниттейни Лайонз не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Фордхэм Рэмз — Пенн Стейт Ниттейни Лайонз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Фордхэм Рэмз уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Фордхэм Рэмз пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Фордхэм Рэмз составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Пенн Стейт Ниттейни Лайонз показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Пенн Стейт Ниттейни Лайонз получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Пенн Стейт Ниттейни Лайонз сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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