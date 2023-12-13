Корхонен/Макдональд — Да Силва Фик/Пэрнеби. Прогноз, ставки на матч (26.11.24)

26 ноября в 07:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Корхонен/Макдональд , а противостоять в этом поединке будет Да Силва Фик/Пэрнеби.



Теннисное противостояние Корхонен/Макдональд — Да Силва Фик/Пэрнеби пройдет 26 ноября, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 07:30 по московскому времени. Хотя Корхонен/Макдональд и Да Силва Фик/Пэрнеби уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Да Силва Фик/Пэрнеби.



Корхонен/Макдональд — Да Силва Фик/Пэрнеби. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Корхонен/Макдональд имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 26 ноября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Да Силва Фик/Пэрнеби. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 07:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Корхонен/Макдональд имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Корхонен/Макдональд

На данный момент Корхонен/Макдональд является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Корхонен/Макдональд однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Корхонен/Макдональд демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Корхонен/Макдональд хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Корхонен/Макдональд часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Да Силва Фик/Пэрнеби

На этом турнире Да Силва Фик/Пэрнеби играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Да Силва Фик/Пэрнеби все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Да Силва Фик/Пэрнеби не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Да Силва Фик/Пэрнеби уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Да Силва Фик/Пэрнеби на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Да Силва Фик/Пэрнеби пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Корхонен/Макдональд — Да Силва Фик/Пэрнеби

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Корхонен/Макдональд — Да Силва Фик/Пэрнеби. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.11.24)

Корхонен/Макдональд

На данном турнире Корхонен/Макдональд выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Корхонен/Макдональд выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Корхонен/Макдональд допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Корхонен/Макдональд особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Корхонен/Макдональд, это умение играть на травяных кортах.

Да Силва Фик/Пэрнеби

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Да Силва Фик/Пэрнеби все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Да Силва Фик/Пэрнеби сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Да Силва Фик/Пэрнеби все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Да Силва Фик/Пэрнеби предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Корхонен/Макдональд — Да Силва Фик/Пэрнеби Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Корхонен/Макдональд и Да Силва Фик/Пэрнеби. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Корхонен/Макдональд и Да Силва Фик/Пэрнеби встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Корхонен/Макдональд и Да Силва Фик/Пэрнеби довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Корхонен/Макдональд и Да Силва Фик/Пэрнеби подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Корхонен/Макдональд — Да Силва Фик/Пэрнеби: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Корхонен/Макдональд имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Корхонен/Макдональд и Да Силва Фик/Пэрнеби отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Да Силва Фик/Пэрнеби в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Корхонен/Макдональд превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Да Силва Фик/Пэрнеби сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Корхонен/Макдональд гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Корхонен/Макдональд — Да Силва Фик/Пэрнеби. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Корхонен/Макдональд и Да Силва Фик/Пэрнеби, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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