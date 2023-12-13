Мацуи/Уесуги — Чжен/Янг. Прогноз, ставки на матч(27.11.24)

Прогноз и ставка на матч Мацуи/Уесуги — Чжен/Янг 27.11.2024

27.11.2024 в 06:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Открытый Чемпионат Австралии, в котором на корт выйдут Мацуи/Уесуги , а противостоять в этом поединке будет Чжен/Янг.



Судья теннисного матча Мацуи/Уесуги — Чжен/Янг должен дать знак о старте игры в 06:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 27.11.2024, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Мацуи/Уесуги и Чжен/Янг более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Мацуи/Уесуги имеет четыре победы, то Чжен/Янг может похвастаться лишь двумя победами.



Мацуи/Уесуги — Чжен/Янг. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

27.11.2024 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Мацуи/Уесуги — Чжен/Янг. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 06:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Чжен/Янг, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Чжен/Янг выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Мацуи/Уесуги

На данный момент Мацуи/Уесуги является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Мацуи/Уесуги однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Мацуи/Уесуги демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Мацуи/Уесуги хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Мацуи/Уесуги часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Чжен/Янг

На этом турнире Чжен/Янг выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Чжен/Янг снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Чжен/Янг чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Чжен/Янг уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Чжен/Янг зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч Мацуи/Уесуги — Чжен/Янг

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Мацуи/Уесуги и Чжен/Янг. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Мацуи/Уесуги и Чжен/Янг должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Мацуи/Уесуги — Чжен/Янг. Прогноз, ставки на матч(27.11.24)

Мацуи/Уесуги

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Мацуи/Уесуги, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Мацуи/Уесуги уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Мацуи/Уесуги старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Мацуи/Уесуги, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Мацуи/Уесуги не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Мацуи/Уесуги все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Мацуи/Уесуги точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Чжен/Янг

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Чжен/Янг все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Чжен/Янг сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Чжен/Янг все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Чжен/Янг предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Мацуи/Уесуги — Чжен/Янг Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Мацуи/Уесуги и Чжен/Янг, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Мацуи/Уесуги и Чжен/Янг играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Мацуи/Уесуги, и Чжен/Янг неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Мацуи/Уесуги — Чжен/Янг: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Мацуи/Уесуги имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Мацуи/Уесуги и Чжен/Янг отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Чжен/Янг в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Мацуи/Уесуги превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Чжен/Янг сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Мацуи/Уесуги гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мацуи/Уесуги — Чжен/Янг. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Мацуи/Уесуги и Чжен/Янг сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Мацуи/Уесуги, и Чжен/Янг будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-929076-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-kavano-chosarkis-leonmettrauks-27-11-24/