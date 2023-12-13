Спартак Санкт-Петербург (жен) — Динамо-Фарм Курск (жен): команды сделают акцент на атаку

Прогноз и ставка на матч Спартак Санкт-Петербург (жен) — Динамо-Фарм Курск (жен) 27 ноября

27 ноября в 20:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат России, в котором на своей площадке местный клуб Спартак Санкт-Петербург (жен) примет соперника по национальному первенству Динамо-Фарм Курск (жен).



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Спартак Санкт-Петербург (жен) – Динамо-Фарм Курск (жен), запланированный на 27 ноября. Баскетболисты появятся на площадке в 20:30 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Динамо-Фарм Курск (жен), то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Спартак Санкт-Петербург (жен) — Динамо-Фарм Курск (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 27 ноября в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Спартак Санкт-Петербург (жен) — Динамо-Фарм Курск (жен). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 20:30 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Спартак Санкт-Петербург (жен), одержав семь побед.

Спартак Санкт-Петербург (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Спартак Санкт-Петербург (жен) стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Спартак Санкт-Петербург (жен) выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Спартак Санкт-Петербург (жен) идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Спартак Санкт-Петербург (жен) вообще лидирует в чемпионате.



Динамо-Фарм Курск (жен)

На данный момент баскетбольный клуб Динамо-Фарм Курск (жен) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Динамо-Фарм Курск (жен) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Динамо-Фарм Курск (жен) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Вплоть до 27 ноября включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Спартак Санкт-Петербург (жен) — Динамо-Фарм Курск (жен). А так как начало встречи в 20:30 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Спартак Санкт-Петербург (жен) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Спартак Санкт-Петербург (жен) — Динамо-Фарм Курск (жен) (27 ноября), ставки и коэффициенты

Спартак Санкт-Петербург (жен)

В последние годы Спартак Санкт-Петербург (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Спартак Санкт-Петербург (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Динамо-Фарм Курск (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб Динамо-Фарм Курск (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Динамо-Фарм Курск (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Динамо-Фарм Курск (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Спартак Санкт-Петербург (жен) — Динамо-Фарм Курск (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Спартак Санкт-Петербург (жен) — Динамо-Фарм Курск (жен) пройдет 27 ноября, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 20:30 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Спартак Санкт-Петербург (жен) — Динамо-Фарм Курск (жен): команды сделают акцент на атаку

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Спартак Санкт-Петербург (жен) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Спартак Санкт-Петербург (жен) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Спартак Санкт-Петербург (жен) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Динамо-Фарм Курск (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Динамо-Фарм Курск (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Динамо-Фарм Курск (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Спартак Санкт-Петербург (жен) — Динамо-Фарм Курск (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Спартак Санкт-Петербург (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Спартак Санкт-Петербург (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Спартак Санкт-Петербург (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В данный момент баскетбольный клуб Динамо-Фарм Курск (жен) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Динамо-Фарм Курск (жен) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Динамо-Фарм Курск (жен) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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