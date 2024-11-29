БС Огре — РБС Рига Джуниорз: единоборств будет много, набранных очков — нет

Прогноз и ставка на матч БС Огре — РБС Рига Джуниорз 29-го ноября

29-го ноября в 20:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Латвии, в котором на своей площадке местный клуб БС Огре примет соперника по национальному первенству РБС Рига Джуниорз.



Баскетболисты клубов БС Огре и РБС Рига Джуниорз в 20:45 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 29-го ноября. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК БС Огре одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния БС Огре также является лидером по количеству побед.



БС Огре — РБС Рига Джуниорз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 29-го ноября в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч БС Огре — РБС Рига Джуниорз. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 20:45 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб БС Огре, одержав семь побед.

БС Огре

В этом сезоне баскетбольный клуб БС Огре уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб БС Огре одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб БС Огре лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК БС Огре нет более травмированных игроков основы.



РБС Рига Джуниорз

В межсезонье руководство баскетбольного клуба РБС Рига Джуниорз потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб РБС Рига Джуниорз сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб РБС Рига Джуниорз не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Чемпионат Латвии, БС Огре — РБС Рига Джуниорз

Вплоть до 29-го ноября включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок БС Огре — РБС Рига Джуниорз. А так как начало встречи в 20:45 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб БС Огре практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Прогноз и ставка на матч БС Огре — РБС Рига Джуниорз 29-го ноября

БС Огре

С приходом нового тренера баскетбольный клуб БС Огре начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

РБС Рига Джуниорз

В прошлом месяце баскетбольный клуб РБС Рига Джуниорз играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб РБС Рига Джуниорз надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч БС Огре — РБС Рига Джуниорз Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка БС Огре — РБС Рига Джуниорз, который должен пройти 29-го ноября в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 20:45 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб БС Огре в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

БС Огре — РБС Рига Джуниорз: единоборств будет много, набранных очков — нет

Прошлый матч баскетбольный клуб БС Огре проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб БС Огре позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях БС Огре играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба БС Огре сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб РБС Рига Джуниорз полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб РБС Рига Джуниорз может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб РБС Рига Джуниорз выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ БС Огре — РБС Рига Джуниорз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб БС Огре лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба БС Огре гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба БС Огре все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб РБС Рига Джуниорз находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб РБС Рига Джуниорз сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб РБС Рига Джуниорз действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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