«Махахин Накбиналаён» – «Дионата Сантос Тобиас (Бра)». 29.11.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 29 ноября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Махахин Накбиналаён — Дионата Сантос Тобиас (Бра). На ринге его участники появятся в 17:15 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Махахин Накбиналаён одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 29 ноября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Махахин Накбиналаён — Дионата Сантос Тобиас (Бра). Это будет продолжаться вплоть до 17:15 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Махахин Накбиналаён — Дионата Сантос Тобиас (Бра):

победа Махахин Накбиналаён – 0, ничья – 0, победа Дионата Сантос Тобиас (Бра) – 0

Прогноз на матч Махахин Накбиналаён – Дионата Сантос Тобиас (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29 ноября :

Из-за того, что все ставят на то, что Махахин Накбиналаён выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Дионата Сантос Тобиас (Бра) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Махахин Накбиналаён провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Махахин Накбиналаён пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Махахин Накбиналаён является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Махахин Накбиналаён никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Махахин Накбиналаён имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Дионата Сантос Тобиас (Бра) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Дионата Сантос Тобиас (Бра) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Дионата Сантос Тобиас (Бра) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Дионата Сантос Тобиас (Бра) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Дионата Сантос Тобиас (Бра) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Махахин Накбиналаён провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Махахин Накбиналаён является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Махахин Накбиналаён бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Махахин Накбиналаён не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Махахин Накбиналаён мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Махахин Накбиналаён обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Дионата Сантос Тобиас (Бра) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Дионата Сантос Тобиас (Бра) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Дионата Сантос Тобиас (Бра) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Дионата Сантос Тобиас (Бра) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Дионата Сантос Тобиас (Бра) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Махахин Накбиналаён – Дионата Сантос Тобиас (Бра) 29.11.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Махахин Накбиналаён и Дионата Сантос Тобиас (Бра) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Махахин Накбиналаён и Дионата Сантос Тобиас (Бра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Махахин Накбиналаён и Дионата Сантос Тобиас (Бра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Махахин Накбиналаён и Дионата Сантос Тобиас (Бра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Махахин Накбиналаён и Дионата Сантос Тобиас (Бра), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Махахин Накбиналаён выиграет с помощью нокаута.

На чемпионский бой Махахин Накбиналаён — Дионата Сантос Тобиас (Бра) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Дионата Сантос Тобиас (Бра), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Махахин Накбиналаён

Махахин Накбиналаён обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Махахин Накбиналаён еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Махахин Накбиналаён побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Махахин Накбиналаён не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Махахин Накбиналаён является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Дионата Сантос Тобиас (Бра)

На сегодняшний день Дионата Сантос Тобиас (Бра) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Дионата Сантос Тобиас (Бра) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Дионата Сантос Тобиас (Бра) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Дионата Сантос Тобиас (Бра) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Махахин Накбиналаён — Дионата Сантос Тобиас (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29 ноября

Вряд ли Махахин Накбиналаён сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Дионата Сантос Тобиас (Бра), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Махахин Накбиналаён — Дионата Сантос Тобиас (Бра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Махахин Накбиналаён выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

http://evolvegame.ru/cat4-930604-prognoz-na-match-chikago-bullz-boston-seltiks-30-11-24/

http://rockaluga.ru/cat0-1023475-prognoz-na-boy-dzheremi-kennedi-kan-gabriel-alvesh-braga-bra/