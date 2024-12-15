«Наташа Джонас (Вел)» – «Ивана Хабазин (Хор)». 15.12.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 15 декабря состоится интересный поединок Наташа Джонас (Вел) — Ивана Хабазин (Хор), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 01:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Наташа Джонас (Вел) обладает несколькими чемпионскими титулами и 15 декабря предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Ивана Хабазин (Хор), так что вряд ли в 01:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Наташа Джонас (Вел) — Ивана Хабазин (Хор):

победа Наташа Джонас (Вел) – 1.14, ничья – 21, победа Ивана Хабазин (Хор) – 5.82

Прогноз на матч Наташа Джонас (Вел) – Ивана Хабазин (Хор) Бои, титульный бой, 15 декабря :

Букмекерские конторы на бой Наташа Джонас (Вел) — Ивана Хабазин (Хор) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.14 и 5.82.

История личных встреч

В свои 32 года Наташа Джонас (Вел) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Наташа Джонас (Вел) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Наташа Джонас (Вел) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Наташа Джонас (Вел) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Наташа Джонас (Вел) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Ивана Хабазин (Хор) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Ивана Хабазин (Хор) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Ивана Хабазин (Хор) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Ивана Хабазин (Хор) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Ивана Хабазин (Хор) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Наташа Джонас (Вел) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Наташа Джонас (Вел) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Наташа Джонас (Вел) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Наташа Джонас (Вел) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Наташа Джонас (Вел) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Наташа Джонас (Вел) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Ивана Хабазин (Хор) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Ивана Хабазин (Хор) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Ивана Хабазин (Хор) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Ивана Хабазин (Хор) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Ивана Хабазин (Хор) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Наташа Джонас (Вел) – Ивана Хабазин (Хор) 15.12.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Наташа Джонас (Вел) и Ивана Хабазин (Хор). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Наташа Джонас (Вел) и Ивана Хабазин (Хор) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Наташа Джонас (Вел) и Ивана Хабазин (Хор) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Наташа Джонас (Вел) и Ивана Хабазин (Хор) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Наташа Джонас (Вел) и Ивана Хабазин (Хор) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Наташа Джонас (Вел) — Ивана Хабазин (Хор) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Ивана Хабазин (Хор) выиграет нокаутом.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Наташа Джонас (Вел) — Ивана Хабазин (Хор) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Ивана Хабазин (Хор).

Наташа Джонас (Вел)

Так как Наташа Джонас (Вел) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Наташа Джонас (Вел) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Наташа Джонас (Вел) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Наташа Джонас (Вел) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Ивана Хабазин (Хор)

Последний раз Ивана Хабазин (Хор) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Ивана Хабазин (Хор) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Ивана Хабазин (Хор) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Ивана Хабазин (Хор) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Ивана Хабазин (Хор)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Ивана Хабазин (Хор) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Наташа Джонас (Вел) — Ивана Хабазин (Хор). Прогноз и ставки на матч. Бои 15 декабря

На титульный бой Наташа Джонас (Вел) — Ивана Хабазин (Хор) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Наташа Джонас (Вел) легко справится с таким соперником, как Ивана Хабазин (Хор). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

http://rockaluga.ru/cat0-1178400-empoli-torino-prognoz-specialista-na-match-13-12-24/