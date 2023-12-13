«Дауд Шайхаев (Рос)» – «Алексей Полпудников (Рос)». 15.12.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Дауд Шайхаев (Рос) проведет 15.12.2024, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Алексей Полпудников (Рос). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 19:55 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 15.12.2024 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Дауд Шайхаев (Рос) — Алексей Полпудников (Рос). По Москве начало данного поединка будет в 19:55, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дауд Шайхаев (Рос) — Алексей Полпудников (Рос):

победа Дауд Шайхаев (Рос) – 0, ничья – 0, победа Алексей Полпудников (Рос) – 0

Прогноз на матч Дауд Шайхаев (Рос) – Алексей Полпудников (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 15.12.2024 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Дауд Шайхаев (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Алексей Полпудников (Рос), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Дауд Шайхаев (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Дауд Шайхаев (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Дауд Шайхаев (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Дауд Шайхаев (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Дауд Шайхаев (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Дауд Шайхаев (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Алексей Полпудников (Рос) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Алексей Полпудников (Рос) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Алексей Полпудников (Рос) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Алексей Полпудников (Рос) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Алексей Полпудников (Рос) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Дауд Шайхаев (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Дауд Шайхаев (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Дауд Шайхаев (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Дауд Шайхаев (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Дауд Шайхаев (Рос) валится с ног. К тому же, Дауд Шайхаев (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Дауд Шайхаев (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Алексей Полпудников (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Алексей Полпудников (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Алексей Полпудников (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Алексей Полпудников (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Алексей Полпудников (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Алексей Полпудников (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Дауд Шайхаев (Рос) – Алексей Полпудников (Рос) 15.12.24

Появление на ринге таких бойцов, как Дауд Шайхаев (Рос) и Алексей Полпудников (Рос) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Дауд Шайхаев (Рос) и Алексей Полпудников (Рос). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Дауд Шайхаев (Рос) и Алексей Полпудников (Рос) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Дауд Шайхаев (Рос) — Алексей Полпудников (Рос) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Алексей Полпудников (Рос) выиграет нокаутом.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Дауд Шайхаев (Рос) — Алексей Полпудников (Рос) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Алексей Полпудников (Рос).

Дауд Шайхаев (Рос)

Хотя Дауд Шайхаев (Рос) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Дауд Шайхаев (Рос) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Дауд Шайхаев (Рос) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Дауд Шайхаев (Рос) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Дауд Шайхаев (Рос) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Алексей Полпудников (Рос)

Последний раз Алексей Полпудников (Рос) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Алексей Полпудников (Рос) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Алексей Полпудников (Рос) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Алексей Полпудников (Рос) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Алексей Полпудников (Рос)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Алексей Полпудников (Рос) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Дауд Шайхаев (Рос) — Алексей Полпудников (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 15.12.2024

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Дауд Шайхаев (Рос) — Алексей Полпудников (Рос) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Дауд Шайхаев (Рос) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Так как Дауд Шайхаев (Рос) и Алексей Полпудников (Рос) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

http://rockaluga.ru/cat4-1178424-yuventus-veneciya-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-futbol-14-12-24/