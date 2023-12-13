«Рамзан Джембиев (Фра)» – «Эль Хаджи Ндиай (Сен)». 21.12.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 21-го декабря 2024 года должен состояться бой Рамзан Джембиев (Фра) — Эль Хаджи Ндиай (Сен), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 01:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Рамзан Джембиев (Фра) и Эль Хаджи Ндиай (Сен) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 01:00 по московскому времени Рамзан Джембиев (Фра) и Эль Хаджи Ндиай (Сен) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 21-го декабря 2024 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Рамзан Джембиев (Фра) и Эль Хаджи Ндиай (Сен) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Рамзан Джембиев (Фра).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рамзан Джембиев (Фра) — Эль Хаджи Ндиай (Сен):

победа Рамзан Джембиев (Фра) – 0, ничья – 0, победа Эль Хаджи Ндиай (Сен) – 0

Прогноз на матч Рамзан Джембиев (Фра) – Эль Хаджи Ндиай (Сен) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 21-го декабря 2024 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Рамзан Джембиев (Фра) не очень выгодно, а вот Эль Хаджи Ндиай (Сен) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Рамзан Джембиев (Фра) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Рамзан Джембиев (Фра) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Рамзан Джембиев (Фра) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Рамзан Джембиев (Фра) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Рамзан Джембиев (Фра) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Рамзан Джембиев (Фра) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Эль Хаджи Ндиай (Сен) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Эль Хаджи Ндиай (Сен) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Эль Хаджи Ндиай (Сен) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Эль Хаджи Ндиай (Сен) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Эль Хаджи Ндиай (Сен) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Рамзан Джембиев (Фра) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Рамзан Джембиев (Фра) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Рамзан Джембиев (Фра) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Рамзан Джембиев (Фра) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Эль Хаджи Ндиай (Сен) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Эль Хаджи Ндиай (Сен) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Эль Хаджи Ндиай (Сен) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Эль Хаджи Ндиай (Сен) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Рамзан Джембиев (Фра) – Эль Хаджи Ндиай (Сен) 21.12.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Рамзан Джембиев (Фра) и Эль Хаджи Ндиай (Сен), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Рамзан Джембиев (Фра) и Эль Хаджи Ндиай (Сен). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Рамзан Джембиев (Фра) и Эль Хаджи Ндиай (Сен) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Рамзан Джембиев (Фра) и Эль Хаджи Ндиай (Сен) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Рамзан Джембиев (Фра) и Эль Хаджи Ндиай (Сен), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Рамзан Джембиев (Фра) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Рамзан Джембиев (Фра) и Эль Хаджи Ндиай (Сен), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Эль Хаджи Ндиай (Сен) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Рамзан Джембиев (Фра)

Как бы Рамзан Джембиев (Фра) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Рамзан Джембиев (Фра) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Рамзан Джембиев (Фра) дрался на ринге только с представителями своей страны. Рамзан Джембиев (Фра) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Рамзан Джембиев (Фра) совершенно не работает над собственной защитой.

Эль Хаджи Ндиай (Сен)

Эль Хаджи Ндиай (Сен) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Эль Хаджи Ндиай (Сен) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Эль Хаджи Ндиай (Сен) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Эль Хаджи Ндиай (Сен) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Эль Хаджи Ндиай (Сен) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Рамзан Джембиев (Фра) — Эль Хаджи Ндиай (Сен). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 21-го декабря 2024 года

На титульный бой Рамзан Джембиев (Фра) — Эль Хаджи Ндиай (Сен) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Рамзан Джембиев (Фра) и Эль Хаджи Ндиай (Сен), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Рамзан Джембиев (Фра) выиграет бой.

http://rockaluga.ru/cat3-1178468-prognoz-na-match-inter-udineze-19-12-24/