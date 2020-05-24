Дарья Гаврилова (SRL) — Кая Йуван (SRL). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.05.20)

Дарья Гаврилова (SRL) — Кая Йуван (SRL) (25 мая), ставки и коэффициенты

25 мая в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Франция, в котором на корт выйдут Дарья Гаврилова (SRL) , а противостоять в этом поединке будет Кая Йуван (SRL).



Буквально несколько дней назад Дарья Гаврилова (SRL) и Кая Йуван (SRL) играли свои матчи, а теперь уже 25 мая им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 14:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Дарья Гаврилова (SRL) имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Дарья Гаврилова (SRL) — Кая Йуван (SRL). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 25 мая откроет его противостояние Дарья Гаврилова (SRL) — Кая Йуван (SRL). Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 14:00 по МСК, то есть до начала игры. Дарья Гаврилова (SRL) и Кая Йуван (SRL) отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Кая Йуван (SRL) может гордиться семью победами, а вот Дарья Гаврилова (SRL) имеет только пять выигранных встреч.

Дарья Гаврилова (SRL)

В этом сезоне Дарья Гаврилова (SRL) показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Дарья Гаврилова (SRL) сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Дарья Гаврилова (SRL) еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Дарья Гаврилова (SRL) обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Дарья Гаврилова (SRL) играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Дарья Гаврилова (SRL) любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Кая Йуван (SRL)

Нынешняя форма, которую демонстрирует Кая Йуван (SRL) еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Кая Йуван (SRL) постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Кая Йуван (SRL) пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Кая Йуван (SRL) не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Кая Йуван (SRL) не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Франция, Дарья Гаврилова (SRL) — Кая Йуван (SRL)

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Дарья Гаврилова (SRL) и Кая Йуван (SRL). Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Дарья Гаврилова (SRL) и Кая Йуван (SRL) в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Дарья Гаврилова (SRL) и Кая Йуван (SRL) имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Дарья Гаврилова (SRL) — Кая Йуван (SRL). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.05.20)

Дарья Гаврилова (SRL)

На данный момент Дарья Гаврилова (SRL) занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Дарья Гаврилова (SRL) снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Дарья Гаврилова (SRL) не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Дарья Гаврилова (SRL) не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Кая Йуван (SRL)

Несмотря на свой молодой возраст, Кая Йуван (SRL) демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Кая Йуван (SRL) уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Кая Йуван (SRL) станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Кая Йуван (SRL), оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Кая Йуван (SRL) умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Кая Йуван (SRL) имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Дарья Гаврилова (SRL) — Кая Йуван (SRL) Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Дарья Гаврилова (SRL) и Кая Йуван (SRL). Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Дарья Гаврилова (SRL) — Кая Йуван (SRL): кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Дарья Гаврилова (SRL) имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Дарья Гаврилова (SRL) и Кая Йуван (SRL) отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Кая Йуван (SRL) в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Дарья Гаврилова (SRL) превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Кая Йуван (SRL) сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Дарья Гаврилова (SRL) гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дарья Гаврилова (SRL) — Кая Йуван (SRL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Дарья Гаврилова (SRL) и Кая Йуван (SRL) сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Дарья Гаврилова (SRL), и Кая Йуван (SRL) будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-264415-e-texas-rangers-e-st-louis-cardinals-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-basketbol-25-05-20/