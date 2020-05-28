Торонто Рэпторс (OldHead) — Хьюстон Рокетс (panteraxball). Прогноз, ставки на матч(28.05.20)

Торонто Рэпторс (OldHead) — Хьюстон Рокетс (panteraxball) (28.05.2020), ставки и коэффициенты

28.05.2020 в 16:27 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Торонто Рэпторс (OldHead) примет соперника по национальному первенству Хьюстон Рокетс (panteraxball).



Болельщики баскетбольного клуба Торонто Рэпторс (OldHead) очень любят матчи против БК Хьюстон Рокетс (panteraxball), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 28.05.2020 хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 16:27 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Торонто Рэпторс (OldHead) одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Торонто Рэпторс (OldHead) — Хьюстон Рокетс (panteraxball):

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (OldHead) проводит на своей площадке, и 28.05.2020 хозяевам предстоит матч против игроков клуба Хьюстон Рокетс (panteraxball). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 16:27 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Торонто Рэпторс (OldHead), а один раз сильнее были игроки БК Хьюстон Рокетс (panteraxball).

Торонто Рэпторс (OldHead)

На этот матч баскетболисты клуба Торонто Рэпторс (OldHead) выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (OldHead) лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (OldHead) не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Хьюстон Рокетс (panteraxball)

Прогресс баскетбольного клуба Хьюстон Рокетс (panteraxball) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (panteraxball) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (panteraxball) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Прогноз на матч

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Торонто Рэпторс (OldHead) — Хьюстон Рокетс (panteraxball), несмотря на то, что он должен пройти только 28.05.2020. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 16:27 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (OldHead) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Торонто Рэпторс (OldHead) — Хьюстон Рокетс (panteraxball). Прогноз, ставки на матч(28.05.20)

Торонто Рэпторс (OldHead)

В этом сезоне баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (OldHead) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (OldHead) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Хьюстон Рокетс (panteraxball)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (panteraxball) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (panteraxball) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Торонто Рэпторс (OldHead) — Хьюстон Рокетс (panteraxball) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (OldHead) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 28.05.2020 сыграет матч против БК Хьюстон Рокетс (panteraxball). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 16:27 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Торонто Рэпторс (OldHead) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Торонто Рэпторс (OldHead) — Хьюстон Рокетс (panteraxball): соперники не будут долго запрягать

В этом сезоне баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (OldHead) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (OldHead) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Торонто Рэпторс (OldHead) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (panteraxball) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (panteraxball) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (panteraxball) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Торонто Рэпторс (OldHead) — Хьюстон Рокетс (panteraxball). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Торонто Рэпторс (OldHead) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (OldHead) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Торонто Рэпторс (OldHead) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Хьюстон Рокетс (panteraxball) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (panteraxball) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Хьюстон Рокетс (panteraxball) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

http://evolvegame.ru/cat2-265247-prognozy-i-stavki-na-match-italiya-dasistshpilen-puerto-riko-dpdzxc-28-05-20/