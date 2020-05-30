Los Angeles Clippers (Rich) — Portland Trail Blazers (Rave). Прогноз, ставки на матч. NBA (30.05.20)

30 мая в 04:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Los Angeles Clippers (Rich) примет соперника по национальному первенству Portland Trail Blazers (Rave).



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Los Angeles Clippers (Rich) – Portland Trail Blazers (Rave) вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 04:15 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 30 мая и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Portland Trail Blazers (Rave).



Los Angeles Clippers (Rich) — Portland Trail Blazers (Rave). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Rich) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Portland Trail Blazers (Rave). Данный поединок будет сыгран 30 мая, а по московскому времени его начало состоится в 04:15. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Portland Trail Blazers (Rave) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Los Angeles Clippers (Rich)

К данному поединку баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Rich) подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Rich) играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Los Angeles Clippers (Rich) подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Portland Trail Blazers (Rave)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Rave) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Rave) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Portland Trail Blazers (Rave) травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч Los Angeles Clippers (Rich) — Portland Trail Blazers (Rave)

Вплоть до 30 мая включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Los Angeles Clippers (Rich) — Portland Trail Blazers (Rave). А так как начало встречи в 04:15 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Rich) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Los Angeles Clippers (Rich) — Portland Trail Blazers (Rave) (30 мая), ставки и коэффициенты

Los Angeles Clippers (Rich)

В последние годы Los Angeles Clippers (Rich) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Los Angeles Clippers (Rich) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Portland Trail Blazers (Rave)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Rave) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Rave) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Los Angeles Clippers (Rich) — Portland Trail Blazers (Rave) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Los Angeles Clippers (Rich) — Portland Trail Blazers (Rave), который должен пройти 30 мая в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 04:15 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Rich) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Los Angeles Clippers (Rich) — Portland Trail Blazers (Rave): снова ждем результативной игры

Прошлый матч баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Rich) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Rich) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Los Angeles Clippers (Rich) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Los Angeles Clippers (Rich) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Rave) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Portland Trail Blazers (Rave) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Los Angeles Clippers (Rich) — Portland Trail Blazers (Rave). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Rich) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Los Angeles Clippers (Rich) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Rich) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В данный момент баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Rave) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Rave) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Rave) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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