Шарлотт Хорнетс (Zoom) — Майами Хит (Sleepy): хозяева сыграют в свой баскетбол

Шарлотт Хорнетс (Zoom) — Майами Хит (Sleepy) (01.06.2020), ставки и коэффициенты

01.06.2020 в 09:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K20, в котором на своей площадке местный клуб Шарлотт Хорнетс (Zoom) примет соперника по национальному первенству Майами Хит (Sleepy).



Несмотря на то, что баскетбольный матч Шарлотт Хорнетс (Zoom) – Майами Хит (Sleepy) запланирован только на 01.06.2020, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 09:30 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шарлотт Хорнетс (Zoom) — Майами Хит (Sleepy):

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Шарлотт Хорнетс (Zoom) — Майами Хит (Sleepy), запланированное на 01.06.2020. Поставить на матч можно будет до 09:30 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Майами Хит (Sleepy) была еще пять лет назад.

Шарлотт Хорнетс (Zoom)

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (Zoom) не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Шарлотт Хорнетс (Zoom) придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (Zoom) ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Майами Хит (Sleepy)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Майами Хит (Sleepy) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Майами Хит (Sleepy) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Майами Хит (Sleepy) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

NBA 2K20, Шарлотт Хорнетс (Zoom) — Майами Хит (Sleepy)

Вплоть до 01.06.2020 включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Шарлотт Хорнетс (Zoom) — Майами Хит (Sleepy). А так как начало встречи в 09:30 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (Zoom) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Шарлотт Хорнетс (Zoom) — Майами Хит (Sleepy) (01.06.2020), ставки и коэффициенты

Шарлотт Хорнетс (Zoom)

В последние годы Шарлотт Хорнетс (Zoom) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Шарлотт Хорнетс (Zoom) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Майами Хит (Sleepy)

Два года назад баскетбольный клуб Майами Хит (Sleepy) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Майами Хит (Sleepy) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Шарлотт Хорнетс (Zoom) — Майами Хит (Sleepy) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Шарлотт Хорнетс (Zoom) — Майами Хит (Sleepy), который должен пройти 01.06.2020 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 09:30 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (Zoom) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Шарлотт Хорнетс (Zoom) — Майами Хит (Sleepy): хозяева сыграют в свой баскетбол

В этом сезоне у баскетбольного клуба Шарлотт Хорнетс (Zoom) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Шарлотт Хорнетс (Zoom) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Шарлотт Хорнетс (Zoom) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (Zoom) сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Майами Хит (Sleepy) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Майами Хит (Sleepy) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Майами Хит (Sleepy) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Майами Хит (Sleepy) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Шарлотт Хорнетс (Zoom) — Майами Хит (Sleepy). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (Zoom) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (Zoom) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Шарлотт Хорнетс (Zoom) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Майами Хит (Sleepy) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Майами Хит (Sleepy) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Майами Хит (Sleepy) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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