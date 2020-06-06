Финн Рейнольдс — Джордан Келли-Хьюстон: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз и ставка на матч Финн Рейнольдс — Джордан Келли-Хьюстон 07-го июня 2020 года

07-го июня 2020 года в 00:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Новая Зеландия, в котором на корт выйдут Финн Рейнольдс , а противостоять в этом поединке будет Джордан Келли-Хьюстон.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 07-го июня 2020 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Финн Рейнольдс — Джордан Келли-Хьюстон. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 00:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Финн Рейнольдс, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Финн Рейнольдс — Джордан Келли-Хьюстон:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 07-го июня 2020 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Финн Рейнольдс и Джордан Келли-Хьюстон. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 00:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Финн Рейнольдс имеет на своем счету три победы, Джордан Келли-Хьюстон может похвастаться четырьмя.

Финн Рейнольдс

Финн Рейнольдс, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Финн Рейнольдс может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Финн Рейнольдс входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Финн Рейнольдс еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Финн Рейнольдс сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Джордан Келли-Хьюстон

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Джордан Келли-Хьюстонв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Джордан Келли-Хьюстон играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Джордан Келли-Хьюстон держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Джордан Келли-Хьюстон демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Джордан Келли-Хьюстон находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Финн Рейнольдс» — «Джордан Келли-Хьюстон»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Финн Рейнольдс и Джордан Келли-Хьюстон впервые будут встречаться между собой. Если Финн Рейнольдс уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Джордан Келли-Хьюстон пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Финн Рейнольдс демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Финн Рейнольдс – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Финн Рейнольдс — Джордан Келли-Хьюстон (07-го июня 2020 года), ставки и коэффициенты

Финн Рейнольдс

К данному турниру Финн Рейнольдс подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Финн Рейнольдс находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Финн Рейнольдс не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Финн Рейнольдс старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Финн Рейнольдс демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Джордан Келли-Хьюстон

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Джордан Келли-Хьюстон хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Джордан Келли-Хьюстон никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Джордан Келли-Хьюстон сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Джордан Келли-Хьюстон всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Финн Рейнольдс — Джордан Келли-Хьюстон Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Финн Рейнольдс и Джордан Келли-Хьюстон начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Финн Рейнольдс и Джордан Келли-Хьюстон показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Финн Рейнольдс и Джордан Келли-Хьюстон провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Финн Рейнольдс и Джордан Келли-Хьюстон действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Финн Рейнольдс — Джордан Келли-Хьюстон: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Финн Рейнольдс и Джордан Келли-Хьюстон которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Финн Рейнольдс имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Джордан Келли-Хьюстон хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Финн Рейнольдс. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Джордан Келли-Хьюстон умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Финн Рейнольдс довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Джордан Келли-Хьюстон вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Финн Рейнольдс.

СЕГОДНЯ МАТЧ Финн Рейнольдс — Джордан Келли-Хьюстон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Финн Рейнольдс и Джордан Келли-Хьюстон. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Финн Рейнольдс и для Джордан Келли-Хьюстон, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-266964-prognozy-i-stavki-na-match-mari-kloss-sofiya-uittl-06-06-20/