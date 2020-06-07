Шарлотт Хорнетс (Antonio) — Вашингтон Уизардс (bad_trip): гости способны удивить фаворита

Шарлотт Хорнетс (Antonio) — Вашингтон Уизардс (bad_trip) (08-го июня 2020 года), ставки и коэффициенты

08-го июня 2020 года в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K20, в котором на своей площадке местный клуб Шарлотт Хорнетс (Antonio) примет соперника по национальному первенству Вашингтон Уизардс (bad_trip).



В 09:00 по Москве болельщики баскетбольных клубов Шарлотт Хорнетс (Antonio) и Вашингтон Уизардс (bad_trip) займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 08-го июня 2020 года, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Вашингтон Уизардс (bad_trip) в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



Шарлотт Хорнетс (Antonio) — Вашингтон Уизардс (bad_trip). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Шарлотт Хорнетс (Antonio) — Вашингтон Уизардс (bad_trip) состоится 08-го июня 2020 года в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 09:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (Antonio), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Шарлотт Хорнетс (Antonio)

Баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (Antonio) в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (Antonio) проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Вашингтон Уизардс (bad_trip)

Президент баскетбольного клуба Вашингтон Уизардс (bad_trip) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Вашингтон Уизардс (bad_trip) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Вашингтон Уизардс (bad_trip) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз на матч

На 08-го июня 2020 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Шарлотт Хорнетс (Antonio) — Вашингтон Уизардс (bad_trip). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 09:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (Antonio) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Вашингтон Уизардс (bad_trip) удалось одержать победу у себя дома.



Прогноз и ставка на матч Шарлотт Хорнетс (Antonio) — Вашингтон Уизардс (bad_trip) 08-го июня 2020 года

Шарлотт Хорнетс (Antonio)

Сейчас баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (Antonio) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (Antonio) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Шарлотт Хорнетс (Antonio) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Вашингтон Уизардс (bad_trip)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Вашингтон Уизардс (bad_trip) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Вашингтон Уизардс (bad_trip) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Шарлотт Хорнетс (Antonio) — Вашингтон Уизардс (bad_trip) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Шарлотт Хорнетс (Antonio) — Вашингтон Уизардс (bad_trip) пройдет 08-го июня 2020 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 09:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Шарлотт Хорнетс (Antonio) — Вашингтон Уизардс (bad_trip): гости способны удивить фаворита

В этом сезоне у баскетбольного клуба Шарлотт Хорнетс (Antonio) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Шарлотт Хорнетс (Antonio) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Шарлотт Хорнетс (Antonio) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (Antonio) сыграет в конкретном матче.

Недавно у баскетбольного клуба Вашингтон Уизардс (bad_trip) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Вашингтон Уизардс (bad_trip) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Вашингтон Уизардс (bad_trip) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Шарлотт Хорнетс (Antonio) — Вашингтон Уизардс (bad_trip). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (Antonio) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Шарлотт Хорнетс (Antonio) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (Antonio) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В данный момент баскетбольный клуб Вашингтон Уизардс (bad_trip) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Вашингтон Уизардс (bad_trip) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Вашингтон Уизардс (bad_trip) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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