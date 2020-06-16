Барбара Хаас (SRL) — Сорана Кырстя (SRL). Прогноз, ставки на матч. Германия (16.06.20)

16-го июня 2020 года в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Германия, в котором на корт выйдут Барбара Хаас (SRL) , а противостоять в этом поединке будет Сорана Кырстя (SRL).



В 14:00 по Москве Барбара Хаас (SRL) и Сорана Кырстя (SRL) выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 16-го июня 2020 года. Единственный раз Барбара Хаас (SRL) и Сорана Кырстя (SRL) встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Барбара Хаас (SRL) сейчас считается фаворитом.



Барбара Хаас (SRL) — Сорана Кырстя (SRL). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 16-го июня 2020 года откроет его противостояние Барбара Хаас (SRL) — Сорана Кырстя (SRL). Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 14:00 по МСК, то есть до начала игры. Барбара Хаас (SRL) и Сорана Кырстя (SRL) отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Сорана Кырстя (SRL) может гордиться семью победами, а вот Барбара Хаас (SRL) имеет только пять выигранных встреч.

Барбара Хаас (SRL)

В большинстве своих выигранных поединков Барбара Хаас (SRL) берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Барбара Хаас (SRL) с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Барбара Хаас (SRL) сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Барбара Хаас (SRL) также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Сорана Кырстя (SRL)

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Сорана Кырстя (SRL)в шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Сорана Кырстя (SRL) играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Сорана Кырстя (SRL) держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Сорана Кырстя (SRL) демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Сорана Кырстя (SRL) находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Германия, Барбара Хаас (SRL) — Сорана Кырстя (SRL)

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Барбара Хаас (SRL) — Сорана Кырстя (SRL). Прогноз, ставки на матч(16.06.20)

Барбара Хаас (SRL)

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Барбара Хаас (SRL), ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Барбара Хаас (SRL) уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Барбара Хаас (SRL) старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Барбара Хаас (SRL), является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Барбара Хаас (SRL) не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Барбара Хаас (SRL) все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Барбара Хаас (SRL) точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Сорана Кырстя (SRL)

Этот сезон Сорана Кырстя (SRL) проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Сорана Кырстя (SRL) снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Сорана Кырстя (SRL) слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Сорана Кырстя (SRL) допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Барбара Хаас (SRL) — Сорана Кырстя (SRL) Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Барбара Хаас (SRL) и Сорана Кырстя (SRL) аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Барбара Хаас (SRL) и Сорана Кырстя (SRL) обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Барбара Хаас (SRL) и Сорана Кырстя (SRL) постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Барбара Хаас (SRL) — Сорана Кырстя (SRL): будет сделан акцент на атакующий теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Барбара Хаас (SRL) и Сорана Кырстя (SRL) из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Сорана Кырстя (SRL) относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Сорана Кырстя (SRL) проводит второй или третий матч. А вот Барбара Хаас (SRL) как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Барбара Хаас (SRL), причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Барбара Хаас (SRL) без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Барбара Хаас (SRL) вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Барбара Хаас (SRL) — Сорана Кырстя (SRL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Барбара Хаас (SRL) и Сорана Кырстя (SRL) сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Барбара Хаас (SRL), и Сорана Кырстя (SRL) будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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