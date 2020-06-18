Филадельфия Севенти Сиксерс (Fosters23) — Бруклин Нетс (Zo0m). Прогноз, ставки на матч. NBA 2K20 (19.06.20)

19 июня в 08:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K20, в котором на своей площадке местный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Fosters23) примет соперника по национальному первенству Бруклин Нетс (Zo0m).



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Fosters23) наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 19 июня предстоит поединок против БК Бруклин Нетс (Zo0m). По московскому времени начало игры будет в 08:00. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



Филадельфия Севенти Сиксерс (Fosters23) — Бруклин Нетс (Zo0m). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Филадельфия Севенти Сиксерс (Fosters23) — Бруклин Нетс (Zo0m) состоится 19 июня в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 08:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Fosters23), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Филадельфия Севенти Сиксерс (Fosters23)

На этот матч баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (Fosters23) выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Fosters23) лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Fosters23) не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Бруклин Нетс (Zo0m)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Бруклин Нетс (Zo0m) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Бруклин Нетс (Zo0m) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Бруклин Нетс (Zo0m) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

NBA 2K20, Филадельфия Севенти Сиксерс (Fosters23) — Бруклин Нетс (Zo0m)

На 19 июня организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Филадельфия Севенти Сиксерс (Fosters23) — Бруклин Нетс (Zo0m), так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 08:00 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Филадельфия Севенти Сиксерс (Fosters23) — Бруклин Нетс (Zo0m). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.06.20)

Филадельфия Севенти Сиксерс (Fosters23)

В последние годы Филадельфия Севенти Сиксерс (Fosters23) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (Fosters23) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Бруклин Нетс (Zo0m)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Бруклин Нетс (Zo0m) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Бруклин Нетс (Zo0m) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Филадельфия Севенти Сиксерс (Fosters23) — Бруклин Нетс (Zo0m) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Филадельфия Севенти Сиксерс (Fosters23) — Бруклин Нетс (Zo0m), который должен пройти 19 июня в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 08:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Fosters23) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Филадельфия Севенти Сиксерс (Fosters23) — Бруклин Нетс (Zo0m): хозяева сыграют в свой баскетбол

В этом сезоне у баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (Fosters23) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (Fosters23) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (Fosters23) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Fosters23) сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Бруклин Нетс (Zo0m) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Бруклин Нетс (Zo0m) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Филадельфия Севенти Сиксерс (Fosters23) — Бруклин Нетс (Zo0m). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (Fosters23) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (Fosters23) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (Fosters23) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб Бруклин Нетс (Zo0m) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Бруклин Нетс (Zo0m) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Бруклин Нетс (Zo0m) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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