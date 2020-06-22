Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) — Арсенал (BlackStar98): снова ждем результативной игры

«Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix)» – «Арсенал (BlackStar98)». 22.06.20. Прогноз и ставки на матч

После трех выездных поединков подряд футбольный клуб Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) возвращается домой и 22 июня проведет первый матч в родных стенах. А в гости приезжают футболисты клуба Арсенал (BlackStar98), так что встреча не обещает быть легкой. Свисток главного арбитра о начале игры прозвучит в 22:15 по Москве. Если брать всю историю данного противостояния, то в нем было уже 34 матча, по итогам которых лучше себя проявил футбольный клуб Арсенал (BlackStar98), одержавший пятнадцать побед при шести поражениях. Гости также смогли выиграть три из последних четырех встреч.



Очень непросто прогнозировать футбольные матчи, в которых соперниками являются известные футбольные команды. Несомненно, такие противостояния лучше смотреть, однако редко какой болельщик может удержаться от ставок, когда видит известные фамилии в стартовых составах обеих команд. Команда Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) и команда Арсенал (BlackStar98) постоянно являются основными конкурентами за лидерство в своем чемпионате. Поэтому для них очередное противостояние будет означать очередной этап борьбы за право возглавить чемпионскую гонку. Конечно, наиболее вероятной ставкой в таком матче является ставка на общий тотал желтых карточек на больше. Команды в очных встречах играют не жалея себя и соперников, естественно, арбитр не будет долго терпеть подобное поведение, и, конечно же, будет награждать самых рьяных грубиянов желтыми карточками, общий тотал которых в этом матче мы рекомендуем играть на больше. Это же касается и общего тотала забитых мячей. Оба клуба прекрасно действуют у ворот соперников, а вот собственные защитные редуты нередко заигрываются, что приводит к пропущенным голам. Мы уверены, что сегодня оба клуба будут стремиться много забить своим соперникам, и это им удастся. Так что, общий тотал голов матча можно заигрывать на больше. Ну и относительно фаворита этого противостояния, то здесь им должны быть хозяева поля, которые сейчас показывают более стабильный футбол. Хотя, по ходу матча все может измениться, поэтому мы не рекомендуем делать крупные ставки на исход этого матча.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) — Арсенал (BlackStar98):

Коэффициент на победу гостей 3.56 является самым низким в футбольном матче Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) — Арсенал (BlackStar98). На хозяев поля букмекеры дают гораздо большую котировку 2.92, а на ничью принимаются ставки по коэффициенту 2.2.

Прогноз на матч Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) – Арсенал (BlackStar98) (FIFA, матч национального перевентсва, воскресенье, 22 июня):Футбольный клуб Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) получил от букмекеров на свою победу котировку 2.92, а по коэффициенту 3.56 можно сделать ставку на выигрыш ФК Арсенал (BlackStar98). По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Большой выбор ставок, предложенный букмекерами на матч команды Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) и команды Арсенал (BlackStar98), можно объяснить тем, что обе команды относят к элите современного футбола, и их противостояние – это матч, который, несомненно, привлечет внимание любителей футбола во всем мире. Команды тщательно готовятся к этому матчу, так как победа в нем позволит не только набрать три очка, необходимые для турнирной таблицы, но эта победа будет очень сильным моральным подспорьем, ведь победа, добытая в матчах с прямым конкурентом в борьбе за чемпионство – лучшее, о чем можно только мечтать. В плане кадровых потерь команды подходят к предстоящему матчу в отличной форме. Все ключевые футболисты готовы помочь клубу со стартовых минут матча, а наставники смогли приобрести на трансферном рынке еще ряд перспективных футболистов, которые могут усилить игру клубов со скамейки. Так что, с исполнителями у команды Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) и команды Арсенал (BlackStar98) – полный порядок. Тактику наставники тоже не меняли по сравнению с прошлым сезоном. Действительно, зачем ломать и менять то, что приносит результат. Напомним, что оба клуба играют в атакующий футбол, причем, можно сказать, что даже в остро атакующий, когда вся команда может угрожать воротам соперника при быстром переходе из обороны в атаку, либо при стандартах. Это означает, что сегодня команды не будут отсиживаться в обороне, а постараются создать максимум голевых моментов.

Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) – Арсенал (BlackStar98) 22.06.20

Футбольный поединок Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) — Арсенал (BlackStar98) был перенесен на 22 июня, так как он должен был состояться еще два месяца назад, но тогда арбитр отменил игру из-за сильного дождя. Теперь же футболисты выйдут на поле в 22:15 по московскому времени, и станет ясно, какая команда все же сильнее. Вначале сезона Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) и Арсенал (BlackStar98) играли между собой, и тогда на табло была зафиксирована ничья со счетом 2-2, хотя хозяева поля вели в два мяча после завершения первого тайма.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Команда Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) и команда Арсенал (BlackStar98) – соперники, которые отлично знакомы с игрой друг друга, так как в каждом сезоне эти футбольные клубы встречаются неоднократно в очных противостояниях. И речь здесь идет не только о матчах чемпионата. Будучи клубами, которые в футбольной среде называют грандами мирового футбола, команда Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) и команда Арсенал (BlackStar98) принимают участие не только в матчах чемпионата страны, но и в кубковых баталиях, а также в известных и престижных клубных турнирах. Нередко пути этих команд пересекаются на самых важных стадиях турниров, поэтому менеджеры и футболисты – соперники, которые относятся друг к другу с уважением. Вообще, анализируя очередной матч команды Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) и команды Арсенал (BlackStar98), наши эксперты стараются не трогать историю. В СМИ уже провели все возможные параллели в отношении этого противостояния, сравнили статистику лидеров команд в нынешнем сезоне и в целом, а также привели цифры, наглядно демонстрирующие силу одной и другой команды в историческом противостоянии. В своем анализе мы стараемся использовать цифры статистики текущего сезона, а также цифры статистики недавних противостояний между этими клубами. Все это позволяет нам получать интересную информацию, анализируя которую, мы составляем прогнозы на матч. Команда Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) и команда Арсенал (BlackStar98) – одни из претендентов на то, чтобы занять высокие места в чемпионате по итогам нынешнего сезона. Однако для этого футболистам обеих команд придется серьезно постараться, так как впереди у них много непростых соперников и сложных матчей. Ключом к успеху можно считать данное противостояние, так как победитель получит определенное преимущество в турнирной таблице. Именно поэтому оба клуба будут играть только на победу, что предполагает отличный матч, который мы рекомендуем не пропустить.



Прогноз Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) – Арсенал (BlackStar98) (22 июня), ставки и коэффициенты

В линии букмекерских контор, по мнению экспертов нашего ресурса, верно отражены шансы команды Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) и команды Арсенал (BlackStar98) на успех в очном противостоянии. Напомним, что эти команды встретятся в рамках очередного тура чемпионата, где будут определять сильнейшего. К этому матчу хозяева поля подходят в отличном настроении, у клуба нет серьезных кадровых потерь перед матчем, а статистика последних игр говорит о том, что команда Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) находится в прекрасной форме. Гости тоже показали хорошие результаты в последних матчах. Клуб добился важных побед, что позволило ему улучшить свои позиции в турнирной таблице. Однако для команды Арсенал (BlackStar98) выездные матчи в нынешнем сезоне складываются не так хорошо, как игры на родном стадионе. В выездных матчах, по словам самих футболистов команды Арсенал (BlackStar98), они чувствуют себя не так уверенно, как в домашних стенах. Поэтому, сегодня наши эксперты рекомендуют ставить на победу команды Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix), так как хозяева поля сейчас находятся в отличной форме, а родные трибуны должны помочь клубу продемонстрировать отличный футбол и добиться победы. Общий тотал матча мы рекомендуем играть на больше, так как оба клуба действуют в атакующем стиле, поэтому в этом матче мы ждем много голов. Общий тотал нарушений и желтых карточек тоже следует играть на больше, так как эта встреча является принципиальной для обеих команд, следовательно, футболисты будут часто нарушать правила. А вот угловые мы рассматриваем на меньше, так как команда Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) и команда Арсенал (BlackStar98) не так часто задействуют фланги при атаках.

Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix)

В прошлом сезоне футбольный клуб Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) неожиданно финишировал в зоне Лиги Чемпионов, но оказалось, что успехи команды были кратковременными. Это связано с тем, что руководство не захотело усиливать состав в преддверии более сложного сезона, а наоборот, отпустило некоторых ключевых игроков. В итоге, хозяева сейчас идут только восьмыми в турнирной таблице, и снова пробиться в Лигу Чемпионов вряд ли получится, так как от нее отставание составляет уже двенадцать очков. Для футбольного клуба Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) сейчас приоритетная задача хотя бы пробиться в Лигу Европы, от которой хозяева отстают только на два очка. Хотя дома команда играет лучше, чем в гостях, все равно нет уверенной игры в родных стенах, так что получилось выиграть менее половины домашних матчей. Если в прошлом месяце футбольный клуб Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) выиграл все четыре тура, то в этом месяце начался спад, ведь была только одна победа при двух поражениях. Дисквалификацию отбывает правый защитник, а травмированы в составе гостей левый и двое центральных полузащитников.

Арсенал (BlackStar98)

В этом сезоне футболисты клуба Арсенал (BlackStar98) сильно разочаровывают своих болельщиков, ведь если раньше команда была постоянным участником еврокубков, то в данный момент она пребывает в нижней части турнирной таблицы, занимая только тринадцатую строчку. Футбольный клуб Арсенал (BlackStar98) много проигрывает не только на выезде, но и в родных стенах, а проблемы гостей заключаются в слабой обороне, которая практически в каждом матче пропускает по два гола. За команду играет один из лучших нападающих чемпионата, за которым охотятся местные гранды, но даже его двадцать забитых голов не помогают футбольному клубу Арсенал (BlackStar98) подняться выше в турнирной таблице. Уже второй месяц команда находится в кризисе, так как на протяжении девяти туров не может выиграть. В этой безвыигрышной серии было пять поражений и четыре ничейных результата. Президент уже заявил главному тренеру, что если и в этом поединке футбольный клуб Арсенал (BlackStar98) не сможет одержать победу, то ему грозит отставка. В составе гостей на поле не выйдут травмированные центральный и опорный полузащитники.

Интересные факты перед матчем Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) – Арсенал (BlackStar98)

Несколько сезонов назад команда Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) и команда Арсенал (BlackStar98) находились в числе одних из претендентов на чемпионский титул, клубы могли навязать борьбу грандам. Однако теперь они скатились до уровня середняков. Можно винить в этом многие факторы, однако сейчас стоит отталкиваться от текущей формы команд. А она говорит нам, что оба клуба уже решили свои задачи в турнирной таблице, поэтому в оставшихся матчах сезона могут играть в свое удовольствие. Это означает, что наиболее выгодной ставкой в этом матче является ставка на общий тотал забитых голов на больше. Команда Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) и команда Арсенал (BlackStar98) в нынешнем сезоне играют в атакующий футбол, они много забивают и много пропускают. Скорее всего, в очном противостоянии менеджеры не будут менять тактическую схему своим клубам, и команды вновь продемонстрируют открытый футбол с максимумом голевых моментов. При этом, можно сделать ставки на то, что оба клуба забьют в этом матче, а также на индивидуальный тотал на больше каждой команды. Наши эксперты полагают, что делать прогнозы на исход этого матча бессмысленно, так как победа не даст преимущества в турнирной таблице не одному из соперников. А вот что действительно стоит играть, так это общий тотал нарушений и желтых карточек на меньше. Оба клуба не имеют турнирной мотивации, поэтому вряд ли будут играть грубо, да и в текущем сезоне эти команды не входят в число грубиянов чемпионата. Общий тотал угловых в этом противостоянии мы рассматриваем на больше, так как команда Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) и команда Арсенал (BlackStar98) строят свои атаки через фланги, поэтому подают много стандартов.

Игра завершится победой Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) — 2.92, в игре будет ничья — 2.2, игра завершится победой Арсенал (BlackStar98) — 3.56.



Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) — Арсенал (BlackStar98). Прогноз и ставки на матч. FIFA 22 июня

Благодаря тому, что хозяева поля добились важных побед в прошлых турах, они смогли гарантировать себе прописку в чемпионате на будущий сезон, поэтому подходят к матчу с одним из лидеров чемпионата в отличном настроении. А вот команда Арсенал (BlackStar98) пока не может похвастаться хорошими достижениями. Клуб, хоть и находится в числе претендентов на высокие места в чемпионате, пока не гарантировал себе участие в престижном клубном турнире на будущий сезон, а впереди у гостей непростой график, где соперниками будут непростые команды. Поэтому, менеджер гостей заявил, что его подопечные постараются сделать все возможное, чтобы добиться победы в матче с футболистами команды Арсенал (BlackStar98). Несмотря на то, что в гости приезжает известный футбольный клуб, менеджер хозяев поля сообщил, что в ближайшем матче планирует сделать ставку на молодых футболистов. Из этого следует, что команда Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) будет выступать в неоптимальном составе, поэтому наши эксперты рекомендуют делать ставку на победу команды Арсенал (BlackStar98) в этом матче. Учитывая, что оба клуба играют в атакующий футбол, в этом матче мы ждем много забитых голов. Оба клуба умеют забить, об этом свидетельствует статистика команд в чемпионате и в матчах между собой. Так что, ставка на тотал больше голов в игре является оправданной. Еще симпатичной выглядит ставка на общий тотал желтых карточек и нарушений правил на меньше, так как команда Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) и команда Арсенал (BlackStar98) являются не грубыми командами, и в матчах между собой редко совершают много фолов и получают много карточек.

«Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix)»

В прошлом сезоне футбольный клуб Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) сумел добиться повышения в классе, так что сейчас выступает в высшей лиге, а команде в первую очередь необходимо избежать вылета. Для этого хозяева не только активно участвовали в трансферах в межсезонье, но и было куплено несколько новичков во время зимнего трансферного окна. Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) выступает немного лучше, чем аутсайдеры, что позволяет избегать зоны вылета, но расстояния до нее составляет только три очка, так что расслабляться нельзя ни на секунду. При родных болельщиках футбольный клуб Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) играет намного лучше, чем на выезде, а вызвано это в первую очередь тем, что команда больше атакует и забивает в три раза больше мячей, чем в гостях. Недавно хозяева не могли продемонстрировать хорошие результаты, выдав безвыигрышную серию из шести матчей, но в последнем туре все же удалось одержать домашнюю победу со счетом 3-1. Травмы точно помешают выйти на футбольное поле правому защитнику и центральному полузащитнику, но под вопросом появление в игре еще правого вингера.



«Арсенал (BlackStar98)»

Главный тренер футбольного клуба Арсенал (BlackStar98) выполнил задачу руководства, за один сезон вернув команду в высший дивизион, но обещания перед наставником президент не сдержал, так как в межсезонье не состоялось ни одного значительного трансфера, способного серьезно усилить состав. Так что, вместо того, чтобы включаться в борьбу за еврокубки, гости в этом сезоне постоянно обитают в нижней части турнирной таблицы, то приближаясь, то отдаляясь от зоны вылета. Сейчас футбольный клуб Арсенал (BlackStar98) имеет преимущество над аутсайдерами только в два очка, так что очень важно не потерять стабильность, так как даже небольшой игровой кризис может переместить команду в опасную зону. На данный момент гости демонстрируют неплохую форму, ведь в последних шести турах было лишь одно поражение, да и то в гостях у лидера чемпионата. Левые защитник и полузащитник не смогут в этой игре помочь команде, так что гости будут испытывать проблемы на этом фланге.

Статистика и личные встречи

Выбирая матч, в котором встретится команда Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) и команда Арсенал (BlackStar98), для прогнозирования, эксперты нашего портала действовали не спонтанно. Это был продуманный шаг, так как сейчас оба футбольных клуба ведут в турнирной таблице борьбу за высокие места, а матчи между этими командами – принципиальные противостояния, в которых оба клуба стараются действовать на пределе возможностей. Статистика, к которой обратились наши эксперты для составления интересных прогнозов на матч между этими футбольными клубами, позволила нам найти интересные закономерности, которые мы и использовали при составлении прогнозов на этот матч. Вообще, рассматривая такие противостояния, как матч команды Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) и команды Арсенал (BlackStar98), необходимо обращать внимания не только на статистику в матчах между собой и в текущем сезоне, но и фактор судейства. Сегодня в футболе судьи играют далеко не последнюю роль. Довольно много скандалов возникает как раз на почве предвзятого судейства. А так как матч команды Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) и команды Арсенал (BlackStar98) – это противостояние лидеров чемпионата, то и судейский фактор здесь тоже будет иметь огромное значение. Вряд ли матч между такими командами пройдет в дружеской обстановке, так что велика вероятность грубой игры, провокаций и симуляций. Из этого следует, что арбитр будет частенько наказывать футболистов желтыми карточками, следовательно, вероятность того, что кто-то будет удален с поля – очень велика. А коэффициент на это в букмекерских конторах очень приличный. В общем, всем хорошего футбольного вечера, а ниже можно найти больше прогнозов на этот матч от наших экспертов.

«Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix)» — «Арсенал (BlackStar98)»: кто фаворит грядущей встречи?

Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) — Арсенал (BlackStar98). Прогноз на футбол (22.06.20)

Для хозяева поля матч против гостей является принципиальной встречей, в которой им необходимо только побеждать, так как, в противном случае, команда Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) рискует серьезно осложнить себе жизнь в турнирной таблице. Команда Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) хоть и занимает место во второй части турнирной таблицы ближе к зоне вылета, все равно клуб имеет в своем распоряжении неплохих футболистов. Скорее всего, причины такого падения команды стоит искать в неумелом руководстве, а также в том, что это руководство не может назначить компетентных менеджеров. Команда Арсенал (BlackStar98) в текущем сезоне вообще напоминает бледную тень клуба, который удивил всех яркой игрой в прошлом сезоне. Команда Арсенал (BlackStar98) с начала сезона прочно обосновалась в числе аутсайдера, и никак не может найти свою игру. Однако с приходом нового, очередного по счету наставника, дела у клуба начали налаживаться, поэтому и для команды Арсенал (BlackStar98) этот матч будет принципиальным. Скорее всего, судя по статистике, в этом матче стоит обратить внимание на пенальти и удаление, так как рефери, обслуживающий матч, не терпит грубостей и пререканий. Общий тотал желтых карточек и фолов тоже следует играть на больше, так как оба клуба будут прерывать попытки друг друга подойти к воротам нарушениями. Общий тотал угловых лучше играть на меньше, так как букмекеры несколько завысили этот параметр в линии. А вот общий тотал забитых мячей лучше играть на больше, так как практика показывает, что если один из аутсайдеров начинает сыпаться, то может пропустить очень много голов.

Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) — Арсенал (BlackStar98): снова ждем результативной игры

В матче команды Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) и команды Арсенал (BlackStar98), которые сыграют между собой в рамках чемпионата, эксперты нашего ресурса смогли найти множество интересных предложений букмекеров. Дело в том, что принято считать, что противостояние этих футбольных команд – центральное противостояние чемпионата, поэтому букмекеры предлагают большой объем ставок, включая ставки на статистику футболистов и т.д. надеемся, что букмекеры не ограничатся подобными ставками в доматчевой линии, а также предложат эти ставки по ходу матча. Напомним, что сейчас букмекеры все активнее стараются предложить что-то новое. И этим новым в последнее время стали ставки на статистику по ходу игры. Благодаря этому, а также опираясь на наш анализ того или иного футбольного матча, можно делать ставки по ходу игры, в зависимо от того, что происходит на футбольном поле. Мы надеемся, что наши предложения на матч команды Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) и команды Арсенал (BlackStar98) окажутся полезными, и позволят неплохо обыграть букмекеров.

По мнению футбольных аналитиков, победа ФК Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) или ничья должны зайти в качестве ставки на данный поединок, так как Арсенал (BlackStar98) сейчас находится не в лучшей форме и не всегда стабильно играет на выезде.

Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) – Арсенал (BlackStar98): статистика и история личных встреч

Букмекеры не всегда правильно прогнозируют футбольные матчи. Точнее, линия на основные события футбольного матча в букмекерских конторах практически всегда правильная, однако букмекеры предлагают на футбол ряд дополнительных ставок, среди которых ставки на статистику. Видимо, в силу того, что основная масса бетторов предпочитает делать ставки на исход, букмекеры больше внимания уделяют составлению этой линии, мало обращая внимания на линию дополнительных ставок и статистики. По мнению наших экспертов, именно в этой части линии и скрыто все самое ценное. Как показывает практика, прогнозировать основные исходы футбольных матчей довольно непросто, даже если между собой встречаются лидер чемпионата и аутсайдер. Букмекеры грамотно закладывают в линию все статистические и другие факторы, сопутствующие этому матчу, поэтому ничего более-менее приличного с преимуществом в сторону бетторов, в такой линии уже не найти. Однако тщательный анализ помогает находить интересные ставки на статистику. Что позволяет нашим экспертам прогнозировать футбольные матчи, даже с участием грандов современного футбола. К примеру, тщательно изучив статистические данные матча, в котором сыграет команда Тоттенхэм Хотспур (Flewless_phoenix) и команда Арсенал (BlackStar98), мы смогли найти несколько интересных ставок, которые позволят наслаждаться просмотром футбола, и дадут возможность неплохо заработать. Мы думаем, что матч должен получиться интересным, поэтому рекомендуем не пропустить это противостояние.