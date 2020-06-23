Эрнесто Эскобедо — Зачари Свайда. Прогноз, ставки на матч. Grand Slam Tennis Tours MatchPlay 120 (25.06.20)

25 июня в 01:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Grand Slam Tennis Tours MatchPlay 120, в котором на корт выйдут Эрнесто Эскобедо , а противостоять в этом поединке будет Зачари Свайда.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 25 июня, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Эрнесто Эскобедо — Зачари Свайда. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 01:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Эрнесто Эскобедо, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Эрнесто Эскобедо — Зачари Свайда. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Эрнесто Эскобедо — Зачари Свайда, которая пройдет 25 июня в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 01:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Эрнесто Эскобедо

Пока Эрнесто Эскобедо не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Эрнесто Эскобедо находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Эрнесто Эскобедо будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Эрнесто Эскобедо довольно неплохо играет на данном покрытии.



Зачари Свайда

Нынешняя форма, которую демонстрирует Зачари Свайда еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Зачари Свайда постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Зачари Свайда пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Зачари Свайда не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Зачари Свайда не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Эрнесто Эскобедо и Зачари Свайда впервые будут встречаться между собой. Если Эрнесто Эскобедо уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Зачари Свайда пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Эрнесто Эскобедо демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Эрнесто Эскобедо – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Эрнесто Эскобедо — Зачари Свайда. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.06.20)

Эрнесто Эскобедо

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Эрнесто Эскобедо выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Эрнесто Эскобедо всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Эрнесто Эскобедо уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Эрнесто Эскобедо занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Эрнесто Эскобедо больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Эрнесто Эскобедо имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Зачари Свайда

Выступать в зале Зачари Свайда не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Зачари Свайда старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Зачари Свайда принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Зачари Свайда демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Зачари Свайда даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Зачари Свайда хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Эрнесто Эскобедо — Зачари Свайда Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Эрнесто Эскобедо и Зачари Свайда начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Эрнесто Эскобедо и Зачари Свайда показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Эрнесто Эскобедо и Зачари Свайда провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Эрнесто Эскобедо и Зачари Свайда действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Эрнесто Эскобедо — Зачари Свайда: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Эрнесто Эскобедо имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Эрнесто Эскобедо и Зачари Свайда отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Зачари Свайда в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Эрнесто Эскобедо превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Зачари Свайда сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Эрнесто Эскобедо гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эрнесто Эскобедо — Зачари Свайда. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Эрнесто Эскобедо и Зачари Свайда букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Эрнесто Эскобедо и Зачари Свайда проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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