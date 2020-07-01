Портленд Трэйл Блэйзерс (Matt block) — Даллас Маверикс (Lynce). Прогноз, ставки на матч. NBA (01.07.20)

01.07.2020 в 19:36 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Matt block) примет соперника по национальному первенству Даллас Маверикс (Lynce).



В 19:36 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния Портленд Трэйл Блэйзерс (Matt block) – Даллас Маверикс (Lynce). Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Портленд Трэйл Блэйзерс (Matt block) — Даллас Маверикс (Lynce):

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Matt block) проводит на своей площадке, и 01.07.2020 хозяевам предстоит матч против игроков клуба Даллас Маверикс (Lynce). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 19:36 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Matt block), а один раз сильнее были игроки БК Даллас Маверикс (Lynce).

Портленд Трэйл Блэйзерс (Matt block)

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Matt block) пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Портленд Трэйл Блэйзерс (Matt block) уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Даллас Маверикс (Lynce)

В составе баскетбольного клуба Даллас Маверикс (Lynce) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Даллас Маверикс (Lynce) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Даллас Маверикс (Lynce) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

«Портленд Трэйл Блэйзерс (Matt block)» — «Даллас Маверикс (Lynce)»: прогноз автора

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Портленд Трэйл Блэйзерс (Matt block) — Даллас Маверикс (Lynce), запланированного на 01.07.2020. На площадке игроки обеих команд появятся в 19:36 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Портленд Трэйл Блэйзерс (Matt block) и Даллас Маверикс (Lynce) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Matt block).



Портленд Трэйл Блэйзерс (Matt block) — Даллас Маверикс (Lynce) (01.07.2020), ставки и коэффициенты

Портленд Трэйл Блэйзерс (Matt block)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Matt block) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Даллас Маверикс (Lynce)

Два года назад баскетбольный клуб Даллас Маверикс (Lynce) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Даллас Маверикс (Lynce) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Портленд Трэйл Блэйзерс (Matt block) — Даллас Маверикс (Lynce) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 01.07.2020, и в его рамках состоится поединок Портленд Трэйл Блэйзерс (Matt block) — Даллас Маверикс (Lynce). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 19:36 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Портленд Трэйл Блэйзерс (Matt block) — Даллас Маверикс (Lynce): хозяева сыграют в свой баскетбол

Прошлый матч баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Matt block) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Matt block) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Портленд Трэйл Блэйзерс (Matt block) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Matt block) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Даллас Маверикс (Lynce) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Даллас Маверикс (Lynce) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Даллас Маверикс (Lynce) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Портленд Трэйл Блэйзерс (Matt block) — Даллас Маверикс (Lynce). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Matt block) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Matt block) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Matt block) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Даллас Маверикс (Lynce) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Даллас Маверикс (Lynce) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Даллас Маверикс (Lynce) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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