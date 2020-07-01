Фрейя Кристи — Джоди Анна Бёррэдж. Прогноз, ставки на матч(02.07.20)

Фрейя Кристи — Джоди Анна Бёррэдж (02-го июля), ставки и коэффициенты

02-го июля в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата LTA Бритиш Тур, в котором на корт выйдут Фрейя Кристи , а противостоять в этом поединке будет Джоди Анна Бёррэдж.



В 17:00 по Москве Фрейя Кристи и Джоди Анна Бёррэдж выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 02-го июля. Единственный раз Фрейя Кристи и Джоди Анна Бёррэдж встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Фрейя Кристи сейчас считается фаворитом.



Фрейя Кристи — Джоди Анна Бёррэдж. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 02-го июля, так что в разделе тенниса можно найти поединок Фрейя Кристи — Джоди Анна Бёррэдж. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 17:00 по Москве, пока не начался поединок. Фрейя Кристи и Джоди Анна Бёррэдж еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Фрейя Кристи

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Фрейя Кристи находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Фрейя Кристи является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Фрейя Кристи умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Фрейя Кристи обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Фрейя Кристи может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Джоди Анна Бёррэдж

Джоди Анна Бёррэдж имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Джоди Анна Бёррэдж уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Джоди Анна Бёррэдж умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Джоди Анна Бёррэдж обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Джоди Анна Бёррэдж проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

LTA Бритиш Тур, Фрейя Кристи — Джоди Анна Бёррэдж

Длительное время Фрейя Кристи и Джоди Анна Бёррэдж не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Фрейя Кристи и Джоди Анна Бёррэдж. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Фрейя Кристи — Джоди Анна Бёррэдж. Прогноз, ставки на матч(02.07.20)

Фрейя Кристи

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Фрейя Кристи, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Фрейя Кристи уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Фрейя Кристи старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Фрейя Кристи, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Фрейя Кристи не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Фрейя Кристи все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Фрейя Кристи точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Джоди Анна Бёррэдж

Выступать в зале Джоди Анна Бёррэдж не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Джоди Анна Бёррэдж старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Джоди Анна Бёррэдж принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Джоди Анна Бёррэдж демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Джоди Анна Бёррэдж даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Джоди Анна Бёррэдж хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Фрейя Кристи — Джоди Анна Бёррэдж Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Фрейя Кристи и Джоди Анна Бёррэдж начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Фрейя Кристи и Джоди Анна Бёррэдж показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Фрейя Кристи и Джоди Анна Бёррэдж провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Фрейя Кристи и Джоди Анна Бёррэдж действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Фрейя Кристи — Джоди Анна Бёррэдж: будет сделан акцент на атакующий теннис

Фрейя Кристи и Джоди Анна Бёррэдж которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Фрейя Кристи имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Джоди Анна Бёррэдж хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Фрейя Кристи. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Джоди Анна Бёррэдж умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Фрейя Кристи довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Джоди Анна Бёррэдж вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Фрейя Кристи.

СЕГОДНЯ МАТЧ Фрейя Кристи — Джоди Анна Бёррэдж. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Фрейя Кристи и Джоди Анна Бёррэдж.



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